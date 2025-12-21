Liga MX femenil: futbol estufa rumbo al Clausura 2026
El futbol estufa en la Liga MX femenil está en movimiento de cara al Clausura 2026 y los equipos están ajustando sus plantillas para el arranque del próximo torneo el 4 de enero, cuando juegue Chivas contra Atlético de San Luis en el Estadio Akron.
Después de la coronación de Tigres en el Apertura 2025 los equipos han presentado altas y bajas para de competir por el título. Los movimientos entre equipos han sido protagonistas durante estas semanas.
Aquí te presentamos 5 de los traspasos más importantes.
Jasmine Casárez a Chivas
La máxima goleadora en la historia de Las Bravas de Juárez, Jasmine Casárez ––con 47 tantos–– llega a Chivas después de cuatro años con el equipo fronterizo, al que llegó en el Clausura 2022. Su olfato de goleo será esencial para El Rebaño que una vez más se quedó en Semifinales y está en búsqueda de su tercer título en la Liga MX, después del Apertura 2017 y el Clausura 2022. Debido a su velocidad y versatilidad, la seleccionada nacional puede desempeñarse en cualquier sector hacia el ataque.
Nicki Hernández dice adiós al América
América anunció la salida de Nicki Hernández, una de las jugadoras emblema del equipo azulcrema, con quien ganó el título del Clausura 2023, pero se quedó cerca del título en varias ocasiones, la última en el Clausura 2025 frente a Tigres. La defensa podría continuar su carrera en la National Women's Soccer League (NWSL).
Araceli Torres a Cruz Azul
Cruz Azul anunció a Araceli Torres como una de sus nuevas refuerzos para el Clausura 2026. La jugadora que se desempeña como lateral por izquierda llega como préstamo proveniente de Chivas para consolidar la defensa del equipo cementero que alcanzó por primera vez las Semifinales en el Apertura 2025 y registró el mejor torneo de su historia en la Liga MX Femenil.
Xcaret Pineda al América
La mediocampista Xcaret Pineda se convirtió en la primera alta del América, dirigido por Ángel Villacampa. Llega de la Universidad de Oklahoma después del agridulce subcampeonato de Las Águilas que por dos torneos consecutivos han quedado como finalistas y suman cinco subcampeonatos en su historia desde la creación de la Liga MX Femenil.
Mayra Pelayo a Chivas
La mediocampista Mayra Pelayo llegó como refuerzo de Chivas tras su paso por Tijuana, donde no logró tener minutos en el Clausura 2025 debido a que se recuperaba de una lesión. La jugadora de experiencia estuvo nominada al Premio Marta al mejor gol de 2024, por el tanto en el triunfo de México contra Estados Unidos en la Copa Oro W de ese año.