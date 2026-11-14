Liga Femenil: Solo hay dos técnicos mexicanos en la Liguilla del Apertura 2026

Roberto Medina y Édgar Dueñas son los únicos entrenadores mexicanos entre los ocho de la Liguilla. Pumas y Toluca llegan en desventaja a la vuelta de los cuartos de final, que arranca este sábado 14 de noviembre.

Con los partidos de ida ya disputados, los dos técnicos mexicanos de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Femenil tendrán que remontar para llegar a semifinales. Pumas de Medina perdió 3-2 ante Tigres en Ciudad Universitaria, mientras que el Toluca de Dueñas cayó 3-0 frente al América.

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Pumas abrirá la vuelta este sábado en el Estadio Universitario, donde Medina volverá a enfrentar al equipo con el que fue bicampeón de liga. Toluca cerrará los cuartos de final el domingo en el Nemesio Diez ante las Águilas de Ángel Villacampa, vigentes campeonas.

Roberto Medina vuelve al Universitario, donde fue campeón con Tigres

Pumas se clasificó a la Liguilla como tercero del Grupo B, con 20 puntos y una diferencia de goles de -2. En la ida, las universitarias perdieron por un gol ante Tigres, que terminó segundo del Grupo A con 35 unidades y una diferencia de +35.

Medina conoce el banquillo de las Amazonas. Con Tigres ganó el Guard1anes 2020 y el Guard1anes 2021, además del Campeón de Campeonas 2021. Ahora regresa al Universitario como entrenador de Pumas para disputar el pase a semifinales ante el equipo de Pedro Martínez Losa.

Édgar Dueñas tomó a Toluca con la clasificación encaminada

Édgar Dueñas llegó a Toluca el 10 de octubre y dirigió su primer partido en la Jornada 11. El mexicano relevó al español Alberto Toril cuando las Diablas ya tenían encaminado su pase a la Liguilla.

Toluca cerró la fase regular en el cuarto lugar del Grupo A, con 27 puntos y una diferencia de goles de +9. En su primer torneo al frente del club, Dueñas deberá remontar tres goles ante un América que lideró el Grupo B con 37 puntos y una diferencia de +50.

¿Quiénes son los ocho técnicos de la Liguilla del Apertura 2026?

España tiene la mayor representación con cinco entrenadores. México cuenta con dos y Francia con una, Amandine Miquel, quien dirige a Rayadas.

Equipo | Entrenador | Nacionalidad | Posición en su grupo | Puntos

Rayadas | Amandine Miquel | Francesa | 1.º del Grupo A | 37

Tigres | Pedro Martínez Losa | Española | 2.º del Grupo A | 35

FC Juárez | Óscar Fernández | Española | 3.º del Grupo A | 30

Toluca | Édgar Dueñas | Mexicana | 4.º del Grupo A | 27

América | Ángel Villacampa | Española | 1.º del Grupo B | 37

Chivas | Antonio Contreras | Española | 2.º del Grupo B | 30

Pumas | Roberto Medina | Mexicana | 3.º del Grupo B | 20

Pachuca | Montse Tomé | Española | 4.º del Grupo B | 19

Tres entrenadores de esta Liguilla ya fueron campeones de liga

Roberto Medina, Ángel Villacampa y Pedro Martínez Losa son los tres técnicos de esta fase final que ya levantaron un título de liga. Medina y Martínez Losa lo hicieron con Tigres en etapas distintas. El mexicano conquistó los dos torneos Guard1anes, mientras que el español ganó el Apertura 2025, su título más reciente con las Amazonas.

Villacampa suma dos campeonatos de liga con América, el Clausura 2023 y el Clausura 2026. Con las Águilas también ganó el Campeón de Campeonas y la Concacaf W Champions Cup 2026. De los tres técnicos con títulos de liga, Villacampa y Martínez Losa consiguieron sus campeonatos con los equipos que dirigen en esta Liguilla.

Amandine Miquel vuelve como finalista y Montse Tomé debuta en la Liguilla

Amandine Miquel llevó a Rayadas a la final del Clausura 2026, que perdió ante América. En el Apertura 2026, Monterrey terminó como líder del Grupo A con 37 puntos y enfrenta al Pachuca de Montse Tomé, quien disputa su primer torneo en México. Las Tuzas se clasificaron como cuartas del Grupo B con 19 unidades.

El cruce entre Chivas y FC Juárez enfrenta a dos técnicos españoles cuyos equipos terminaron con 30 puntos. Guadalajara fue segundo del Grupo B y Bravas, tercero del Grupo A. Antonio Contreras ha llegado hasta semifinales, mientras que Óscar Fernández tiene los cuartos de final como su mejor ronda hasta ahora.