Liga Femenil: Listas fechas y horarios oficiales para la Liguilla del Apertura 2026

La Liga Femenil dio a conocer los días y horarios en que se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2026, aunque hay una situación increíble:

El Club América informó que será necesario invertir el orden de las localías para los cuartos de final ante Toluca por el partido de la NFL en la CDMX.

"América Femenil jugará primero el partido de ida como local en el Estadio Banorte. Y el encuentro de vuelta como visitante en Toluca

"Este ajuste responde a la falta de disponibilidad del Estadio Banorte, derivada de compromisos previamente establecidos entre el Estadio y la NFL, antes de que la Liga Femenil publicase su calendario para el presente torneo"

En caso de empate en el marcador global, no importa el orden de la localía, América Femenil avanzaría por mejor posición en la tabla

CUARTOS DE FINAL: JUEGOS DE IDA

Pumas vs Tigres

Martes 10 de noviembre 19:00 hrs.

Estadio Olímpico Universitario

FC Juárez vs Chivas

Martes 10 de noviembre 21:00 hrs.

Estadio Olímpico Benito Juárez

Pachuca vs Rayadas

Miércoles 11 de noviembre 21:00 hrs.

Estadio Hidalgo

América vs Toluca

Miércoles 11 de noviembre 19:00 hrs.

Estadio Banorte

CUARTOS DE FINAL: JUEGOS DE VUELTA

Rayadas vs Pachuca

Fecha: Domingo 15 de noviembre

Hora: 19:00 hrs. Estadio: BBVA

Toluca vs América

Fecha: Domingo 15 de noviembre

Hora: 21:10 hrs. Estadio: Nemesio Diez

Tigres vs Pumas

Fecha: Sábado 14 de noviembre

Hora: 17:00 hrs. Estadio: Universitario

Chivas vs FC Juárez

Fecha: Sábado 14 de noviembre

Hora: 21:00 hrs. Estadio: Akron

Los vencedores en los partidos de cuartos de final serán aquellos que, en los dos partidos, anoten el mayor número de goles en el marcador global.

De existir empate en el marcador global, clasificará a las semifinales el club que haya obtenido una mejor posición dentro de su grupo al término de la fase regular del respectivo torneo.

En las semifinales participarán los cuatro clubes vencedores de cuartos de final, mismos que serán reubicados de acuerdo con su posición en la Tabla General obtenida al término de la fase regular del respectivo torneo, enfrentándose a visita recíproca.