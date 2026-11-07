Liga Femenil: Listas fechas y horarios oficiales para la Liguilla del Apertura 2026
La Liga Femenil dio a conocer los días y horarios en que se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2026, aunque hay una situación increíble:
El Club América informó que será necesario invertir el orden de las localías para los cuartos de final ante Toluca por el partido de la NFL en la CDMX.
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"América Femenil jugará primero el partido de ida como local en el Estadio Banorte. Y el encuentro de vuelta como visitante en Toluca
"Este ajuste responde a la falta de disponibilidad del Estadio Banorte, derivada de compromisos previamente establecidos entre el Estadio y la NFL, antes de que la Liga Femenil publicase su calendario para el presente torneo"
En caso de empate en el marcador global, no importa el orden de la localía, América Femenil avanzaría por mejor posición en la tabla
CUARTOS DE FINAL: JUEGOS DE IDA
Pumas vs Tigres
Martes 10 de noviembre 19:00 hrs.
Estadio Olímpico Universitario
FC Juárez vs Chivas
Martes 10 de noviembre 21:00 hrs.
Estadio Olímpico Benito Juárez
Pachuca vs Rayadas
Miércoles 11 de noviembre 21:00 hrs.
Estadio Hidalgo
América vs Toluca
Miércoles 11 de noviembre 19:00 hrs.
Estadio Banorte
CUARTOS DE FINAL: JUEGOS DE VUELTA
Rayadas vs Pachuca
Fecha: Domingo 15 de noviembre
Hora: 19:00 hrs. Estadio: BBVA
Toluca vs América
Fecha: Domingo 15 de noviembre
Hora: 21:10 hrs. Estadio: Nemesio Diez
Tigres vs Pumas
Fecha: Sábado 14 de noviembre
Hora: 17:00 hrs. Estadio: Universitario
Chivas vs FC Juárez
Fecha: Sábado 14 de noviembre
Hora: 21:00 hrs. Estadio: Akron
Los vencedores en los partidos de cuartos de final serán aquellos que, en los dos partidos, anoten el mayor número de goles en el marcador global.
De existir empate en el marcador global, clasificará a las semifinales el club que haya obtenido una mejor posición dentro de su grupo al término de la fase regular del respectivo torneo.
En las semifinales participarán los cuatro clubes vencedores de cuartos de final, mismos que serán reubicados de acuerdo con su posición en la Tabla General obtenida al término de la fase regular del respectivo torneo, enfrentándose a visita recíproca.
Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital