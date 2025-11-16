Liga MX Femenil 2025: lo que cada técnico tiene en juego
Cuatro mentes maestras están detrás de los equipos que hoy buscan su boleto a la Gran Final de la Liga Mx Femenil en el Apertura 2025. Diego Testas podría conseguir con Cruz Azul su primera Final, mientras que para Ángel Villacampa podría ser su último torneo con America después de ligar varios subcampeonatos, Antonio Contreras quiere que Chivas demuestre su fuerza histórica y Pedro Martínez Losa confía en que Tigres mantenga su legado. Cada técnico enfrenta un desafío personal que podría marcar su historia.
Diego Testas, por el boleto histórico a la Gran Final
Te interesa: Diego Testas y la nueva era celeste
Bajo la dirección de Diego Testas, Cruz Azul terminó el Apertura 2025 con cifras históricas: puntos (28), victorias (8), goles a favor (42) y diferencia de goles (+15). La Máquina viene de una histórica serie ante las vigentes campeonas Pachuca con un marcador global 6-2 que les brinda confianza para conseguir el boleto a la Final ante las experimentadas Amazonas, con quienes empataron en la Semifinal de Ida 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario.
El equipo ha conseguido su mejor temporada y ha encontrado una identidad ganadora. De seguir avanzando Testas podría convertirse en el técnico que logre que otro equipo que no sea Tigres, Rayadas, Chivas, Pachuca o América pueda coronarse en la Liga femenil desde su creación en el 2017.
Ángel Villacampa y la última oportunidad
Ángel Villacampa afronta las Semifinales del Apertura 2025 con la ambición del tercer título para Las Águilas. Con el campeonato logrado en el Clausura 2023 y cuatro subcampeonatos recientes (Apertura 2022, Apertura 2023, Clausura 2024 y Clausura 2025), el técnico español sabe que hay presión por alcanzar el título que se les ha negado en los últimos años. Cada torneo se convierte en una prueba de su capacidad para mantener al equipo competitivo.
La posibilidad de que este sea el último torneo de Villacampa con el América le añade una carga emocional. Su experiencia, manejo táctico y liderazgo serán claves para guiar al equipo a una nueva Final y, quizá, cerrar su etapa de manera triunfal.
Antonio Contreras
Antonio Contreras asumió el reto de dirigir a Chivas femenil con el compromiso de llevarlo de vuelta a la cima. Desde hace un año tomó el timón del Rebaño y se encuentran en desventaja 2-0 ante América para conseguir el pase a la Final del Apertura 2025. El estratega español sabe que el Clásico Nacional siempre ofrece la oportunidad de redimirse.
Con amplia experiencia europea Contreras combina disciplina táctica y ambición. Desde su llegada al equipo ha trabajado para reconstruir la confianza y fortalecer a un plantel que conquistó su último título en el Clausura 2022. Su objetivo es que Chivas no solo compita sino que se vuelva contendiente al campeonato.
Pedro Martínez Losa
Pedro Martínez Losa dirige a unas Amazonas que, aunque llegan como favoritas en la serie de Semifinales, no lograron sacar la victoria en la Ida y deberán sellar el boleto en casa. Bajo la batuta de Losa llegan como las lideresas del torneo con 42 puntos, una sola derrota, 60 goles a favor y solo 11 en contra.
El técnico español busca guiarlas a su séptimo título de la Liga MX Femenil y apoyarse en la potencia ofensiva de sus estrellas como Diana Ordoñez y Jenni Hermoso, ambas con 14 goles y entre las estrellas máximas de goleo de este torneo. Losa encara las Semifinales con la misión de consolidar a Tigres como las referentes del futbol mexicano y volverlas a regresar a una Final desde su último título en el Apertura 2023.
¿Dónde ver las Semifinales de Vuelta de la Liga MX Femenil del Apertura 2025?
Vuelta: Domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Universitario.
Fox Deportes, Youtube, EstrellaTV y Telemundo
América vs. Chivas
Vuelta: Domingo 16 de noviembre a las19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Canal 9, TUDN, VIX y Youtube de la Liga MX Femenil