Liga MX Femenil: Cruz Azul empata 1-1 ante Tigres en la ida de las Semifinales
El sueño sigue vivo para Cruz Azul en un torneo memorable por sí mismo.
Cada esfuerzo valía la pena hacia la gloria. Por primera vez las celestes están en una Semifinal de la Liga MX Femenil. Ellas siguen soñando, el empate 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario ante Las Amazonas no solo es un marcador, es una confirmación de que aún es posible llegar a la Gran Final.
La portera celeste fue la figura del equipo. Alejandría Godínez voló, achicó y detuvo de todos los ángulos para que el marcador no terminara en goleada para las celestes. “¡Portera, portera, portera!”, fueron palabras que se convirtieron en himno para la arquera, que mantenía un sueño vigente.
La historia comenzó en contra. El gol llegó para las Amazonas en el complemento del primer tiempo. La venezolana Barbara Olivieri anotó el 1-0 a pase de María Sánchez al 45+4’ que previamente desbordó por la banda izquierda hacia la portería de Godínez. Era su primer gol con las felinas.
Un gol festejado por una parte pequeña de la afición, pero abucheado por otra gran mayoría celeste. Las jugadoras de Cruz Azul caminaron con la mirada anclada al pasto.
Cruz Azul dejó ir el empate al fallar el penal al minuto 56. Antecedía el “¡sí se puede!”, de la afición celeste y luego un largo suspiro ante el gol que no llegaba. Se negaba.
La árbitra central marcó una mano en el área. Daniela Calderón tomaba el balón para dirigirse al área penal, lo elevaba al aire, lo rebotaba al césped. Transpiraba cierto nerviosismo al perfilarse. Calderón envió el tiro a un costado de la portería. Era el segundo penal que Cruz Azul fallaba en esta Liguilla.
Y después llegó Ana García al 75’ con un remate de cabeza a centro de la jamaiquina Deneisha Blackwood. Firmaba su primer gol en Liguilla y 4 mil 80 aficionadas celebraban. Era el empate que la afición coreaba como triunfo. “¡Oleeé, oleeé, oleeé!” “¡Azul, azul!”. Cada aliento empujaba sus pasos.
Era la noche de la afición de Cruz Azul, la de Ana García y la de Alejandría Godínez. Bajo el brillo de las tribunas las jugadoras se acercaron a su gente para brindarles el resultado que las mantiene con posibilidades de conseguir el histórico boleto a la Gran Final del futbol mexicano y escribir la página más grande de su historia el próximo domingo en el Estadio Universitario.