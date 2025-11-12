Liga MX Femenil: Licha Cervantes, el legado del gol que no se detiene
A base de goles Licha Cervantes sigue construyendo su legado.
La máxima goleadora de la Liga MX Femenil —176 tantos— ha sido una de las figuras de la Liguilla en el Apertura 2025 para que Chivas esté a dos partidos de otra Final.
En la serie de Cuartos de Final ante Toluca anotó dos goles en cada partido, que la convirtieron en la jugadora que ha anotado la mayor cantidad de dobletes de la Liga, con 34. Y, además, con 26 tantos es la segunda goleadora en Liguillas.
Con sus cuatro goles en la primera fase de la Liguilla, Alicia llegó a 156 goles con la playera del Rebaño y está cerca de convertirse en la máxima goleadora de toda la institución, de cualquier categoría.
"Mi familia me decía que si quería algo lo tenía que lograr. Mi mamá es la mujer que más admiro".- Alicia Cervantes, jugadora de Chivas
"El primer partido que vi fue a los 8 años entre Chivas y Atlas. Todos mis hermanos le van a las Chivas".- Alicia Cervantes, jugadora de Chivas
Desde la creación de la Liga, Licha ha recorrido su carrera en tres equipos: Atlas, Rayadas y Chivas. Con las rojiblancas acumula 11 torneos y tres títulos de goleo.
El primer título individual lo conquistó en el Apertura 2021, con 17 tantos. Después, en el Clausura 2022, anotó 14. El tercer título como goleadora de Chivas llegó en el Apertura 2023 con 15 dianas, empatada con Maricarmen Reyes de Tigres.
Tres títulos de goleo que no solo reflejan su olfato goleador, sino que reafirma su papel protagónico en la Liga MX Femenil. Una consistencia goleadora pocas veces vista en el futbol mexicano.
Los primeros 21 goles de Licha llegaron entre Atlas y Rayadas, con quien levantó su primer título en México en el Apertura 2019. Volvió a levantar un título en su país con Chivas, en el Clausura 2022, que acompañó con la insignia individual, mismo año en el que fue condecorada con el Balón de Oro de la Liga MX Femenil.
Licha registra otro hito: se convirtió en la primera tricampeona de goleo de México. Ninguna otra jugadora había dominado en tres torneos distintos.
Una vez más, Alicia tendrá oportunidad de ampliar sus propias marcas en las Semifinales entre Chivas y América en este Apertura 2025, quinta ocasión en la que estos equipos se miden dentro de esta instancia, en la antesala de la Final.
La carrera de Alicia es una carrera marcada por la constancia y el liderazgo en unas de las máximas instituciones del futbol femenil mexicano. Una vez más en Liguilla ha demostrado que puede responder en momentos clave para impulsar a Chivas a buscar su tercer título de Liga después del Apertura 2017 y el Clausura 2022.
¿Dónde ver las Semifinales de la serie América vs. Chivas?
Ida: Jueves 13 de noviembre a las 20:07 horas.
Prime video, Tubi, Youtube de la Liga MX femenil y Telemundo
Vuelta: Domingo 16 de noviembre a las19:00 horas.
Canal 9, TUDN, VIX y Youtube de la Liga MX Femenil