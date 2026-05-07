Liga MX femenil: Toluca y su fórmula francesa
Toluca Femenil ha encontrado una identidad clara y efectiva en el Clausura 2026: una fórmula francesa que hoy tiene al equipo instalado en las Semifinales y soñando con el primer título de su historia en la Liga MX Femenil.
El conjunto escarlata ha sabido potenciar el talento y la experiencia de tres jugadoras francesas que se han convertido en piezas clave dentro y fuera de la cancha: Eugénie Le Sommer, Amandine Henry y Faustine Robert. Cada una, desde su rol, ha marcado diferencia en momentos determinantes del torneo.
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Le Sommer, referente ofensiva, llega a esta instancia como campeona de goleo con 18 tantos, título que comparte con Diana Ordóñez. Su impacto fue inmediato desde su debut en la Liga MX Femenil, el 13 de julio de 2025 ante Tigres, mostrando su capacidad para definir y su instinto dentro del área. Su olfato goleador ha sido fundamental para que Toluca se mantenga competitivo en los momentos más exigentes pese a tener una de las defensas más deficientes con 26 goles en contra en el torneo regular
Por su parte, Amandine Henry aporta jerarquía, liderazgo y equilibrio en el mediocampo. Excapitana de la selección francesa entre 2017 y 2020, su trayectoria como multicampeona en Europa se refleja en su inteligencia táctica, fortaleza física y capacidad para aparecer en zonas de gol. Desde su llegada en el Apertura 2024, se ha consolidado como la líder natural del equipo.
La tercera pieza de esta fórmula es Faustine Robert, quien ha demostrado ser determinante en momentos clave. Fue la autora del gol de la victoria ante Tigres que selló el pase de Toluca a las Semifinales, confirmando su capacidad para responder bajo presión. Al igual que Le Sommer, debutó en la liga mexicana el 13 de julio de 2025, también frente a Tigres.
La combinación de talento, experiencia internacional y momentos decisivos ha convertido a este trío francés en el motor del Toluca Femenil. Hoy, el equipo no solo presume solidez colectiva sino también figuras que marcan diferencia en instancias clave.
Con esta fórmula francesa como estandarte, Toluca Femenil está más cerca que nunca de hacer historia y conquistar su primer campeonato. El reto es mayúsculo ante América, un equipo experto en llegar a finales, pero el equipo ha demostrado que tiene argumentos suficientes para competir y soñar en grande.