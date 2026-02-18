SI Mexico

La historia de la Liga MX femenil: Eugenie Le Sommer

Eugénie Le Sommer, histórica goleadora francesa, continúa ampliando su legado en el futbol internacional. Hoy brilla en la Liga MX Femenil como la segunda máxima anotadora, solo detrás de Charlyn Corral.

Yarek Gayosso

Eugenie Le Sommer.
Eugenie Le Sommer. / Hector Vivas/Getty Images

La goleadora francesa nació en Grasse, una pequeña joya del sur de Francia, en los Alpes-Marítimos. En ese lugar comenzó la historia de Eugénie Le Sommer, una niña que a los cinco años perseguía un balón con determinación.

El futbol llegó como herencia y destino. Su madre también lo había jugado y fue ahí donde se dibujó el rumbo de toda una vida.

Con el tiempo aquella niña se convirtió en una de las máximas goleadoras de la Selección de Francia, rompió récords y su nombre sonó en lo más alto del futbol a nivel mundial.

Eugenie Le Sommer.
Eugenie Le Sommer. / Hector Vivas/Getty Images

Su carrera no solo se mide en estadísticas ––a los 36 años–. Han sido momentos decisivos, goles que cambiaron partidos y un liderazgo que ha cambiado generaciones

Sus primeros pasos profesionales los dio al iniciar en Lorient y debutar en 2007 con el Stade Briochin, empezó a forjar su temple competitivo. Su destino se entrelazó con el poderoso Olympique de Lyon. Desplegó su talento y alcanzó su grandeza.

Con el club leones conquistó ocho finales de la UEFA Women's Champions League, donde se consolidó como un símbolo de una era dorada y su estatus como histórica.

Más allá de los títulos también levantó la voz. Eugénie Le Sommer ha sido una de las figuras clave en la lucha por la igualdad de género en su deporte y el mundo. 

Eugenie Le Sommer.
Eugenie Le Sommer. / Hector Vivas/Getty Images

En el verano pasado un nuevo capítulo comenzó cuando Toluca anunció su fichaje. La noticia cruzó océanos. Llegaba una delantera e ícono del futbol más notable de su tiempo.

Y así, con la misma pasión de aquella niña de Grasse volvió a empezar. Su leyenda no se detiene, hoy está como la segunda máxima goleadora de la Liga MX femenil con 9 anotaciones, solo detrás de Charlyn Corral. Su sueños siguen encontrando la red.

En números:

8 títulos de la UEFA Women’s Champions League

14 títulos de División 1 Féminine

9 Copas de Francia

Eugenie Le Sommer.
Eugenie Le Sommer. / Hector Vivas/Getty Images

Nombre: Eugénie Anne Claudine Le Sommer 

Nacimiento: 18 de mayo de 1989

Lugar de nacimiento: Grasse, Francia

Nacionalidad: Francesa

Altura: 1.61 m

Posición: Delantera

Club actual: Deportivo Toluca Femenil

Dorsal: 99

Eugenie Le Sommer.
Eugenie Le Sommer. / Hector Vivas/Getty Images

Eugenie Le Sommer.
Eugenie Le Sommer. / Catherine Steenkeste/Getty Images
Eugenie Le Sommer.
Eugenie Le Sommer. / Catherine Steenkeste/Getty Images
Eugenie Le Sommer.
Eugenie Le Sommer. / Robert Cianflone/Getty Images
Eugenie Le Sommer.
Eugenie Le Sommer. / Claudio Villa/Getty Images
Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

