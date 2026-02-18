La historia de la Liga MX femenil: Eugenie Le Sommer
La goleadora francesa nació en Grasse, una pequeña joya del sur de Francia, en los Alpes-Marítimos. En ese lugar comenzó la historia de Eugénie Le Sommer, una niña que a los cinco años perseguía un balón con determinación.
El futbol llegó como herencia y destino. Su madre también lo había jugado y fue ahí donde se dibujó el rumbo de toda una vida.
Con el tiempo aquella niña se convirtió en una de las máximas goleadoras de la Selección de Francia, rompió récords y su nombre sonó en lo más alto del futbol a nivel mundial.
Su carrera no solo se mide en estadísticas ––a los 36 años–. Han sido momentos decisivos, goles que cambiaron partidos y un liderazgo que ha cambiado generaciones.
Sus primeros pasos profesionales los dio al iniciar en Lorient y debutar en 2007 con el Stade Briochin, empezó a forjar su temple competitivo. Su destino se entrelazó con el poderoso Olympique de Lyon. Desplegó su talento y alcanzó su grandeza.
Con el club leones conquistó ocho finales de la UEFA Women's Champions League, donde se consolidó como un símbolo de una era dorada y su estatus como histórica.
Más allá de los títulos también levantó la voz. Eugénie Le Sommer ha sido una de las figuras clave en la lucha por la igualdad de género en su deporte y el mundo.
En el verano pasado un nuevo capítulo comenzó cuando Toluca anunció su fichaje. La noticia cruzó océanos. Llegaba una delantera e ícono del futbol más notable de su tiempo.
Y así, con la misma pasión de aquella niña de Grasse volvió a empezar. Su leyenda no se detiene, hoy está como la segunda máxima goleadora de la Liga MX femenil con 9 anotaciones, solo detrás de Charlyn Corral. Su sueños siguen encontrando la red.
En números:
8 títulos de la UEFA Women’s Champions League
14 títulos de División 1 Féminine
9 Copas de Francia
Nombre: Eugénie Anne Claudine Le Sommer
Nacimiento: 18 de mayo de 1989
Lugar de nacimiento: Grasse, Francia
Nacionalidad: Francesa
Altura: 1.61 m
Posición: Delantera
Club actual: Deportivo Toluca Femenil
Dorsal: 99