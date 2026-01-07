Liga MX: Lo mejor de la jornada 1 del futbol femenil
La primera jornada del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ha sido, en su dimensión, un ecosistema de alta competencia. Con un promedio de 3.09 goles por encuentro, lo que vimos entre el 4 y el 6 de enero fue el reflejo de un mercado invernal agresivo y una profesionalización que, aunque con matices, ha elevado el listón táctico de la competición.
Te puede interesar: El arsenal de las Chivas: La “Hormiga” González tiene nueva competencia por ser el “9” del Rebaño
El certamen inició con un nivel de efectividad individual que rara vez se observa en una fecha inaugural. Diana Ordóñez y Angelina Hix acapararon los titulares al firmar sendos pókers de goles, una anomalía estadística que pone de manifiesto la disparidad que aún persiste entre las plantillas de élite y los proyectos en reconstrucción.
Ordóñez, en la victoria de Tigres 4-1 sobre Necaxa, tardó apenas 25 segundos en abrir el marcador para demostrar que la jerarquía de las Amazonas sigue intacta bajo el mando de Pedro Martínez Losa. Por su parte, Angelina Hix lideró la goleada de Pumas (4-1) ante Querétaro, otorgándole a Roberto Medina un debut soñado y una dosis de confianza necesaria para un equipo que busca desesperadamente la regularidad .
Aunque, sin duda, el punto de mayor interés técnico y mediático ocurrió en el Estadio Nemesio Diez. El enfrentamiento entre Toluca y Tijuana, que terminó en un vibrante 5-3, representó la validación del modelo de internacionalización del club mexiquense.
El debut de Eugénie Le Sommer no pudo ser más elocuente: un triplete que incluyó una definición de alta escuela técnica —una vaselina sutil que impactó en ambos postes antes de entrar— . La integración de figuras como Le Sommer, Amandine Henry y Faustine Robert bajo la dirección de Patrice Lair ha dotado al Toluca de una jerarquía que anteriormente parecía reservada para los clubes regiomontanos.
En Monterrey, las Rayadas de Amandine Miquel mantuvieron su línea de eficiencia. Su victoria de 4-0 sobre el Puebla extendió una racha histórica de 14 triunfos consecutivos frente a la escuadra poblana. El equipo no necesitó de una figura descollante, sino de una maquinaria bien aceitada donde Servín, García, Burkenroad y Soto repartieron la cuota goleadora.
Es esta capacidad de diversificar el ataque lo que las mantiene como las principales contendientes al título.
Sin embargo, el liderato general tras esta primera fecha no pertenece a los sospechosos habituales. Cruz Azul ocupa la cima de la tabla tras un contundente 5-0 sobre León en el Nou Camp.
El resultado, más allá de los puntos, es un golpe psicológico para una institución que ha invertido en refuerzos de peso como Uchenna Kanu y que cuenta con Aerial Chavarin, recientemente reconocida por la IFFHS como la tercera mejor goleadora del mundo en 2025.
El hecho de que México cuente con cuatro jugadoras en el top 15 mundial de goleadoras —Charlyn Corral, Chavarin y Montserrat Saldívar– explica por qué el nivel ofensivo de la liga está superando las expectativas internacionales.
En términos de gestión de plantilla y mercado, el impacto de las nuevas contrataciones fue inmediato.
El Club América, tras sumar cinco subcampeonatos, mostró una zaga más ordenada con la brasileña Isa Haas en su victoria de 2-1 ante Santos Laguna. Al mismo tiempo, en Guadalajara, las Chivas demostraron que el fichaje de Cristina Ferral —arrebatada a Tigres— y el debut goleador de Jasmine Casarez en el 2-0 sobre San Luis, les otorga la solidez defensiva y la profundidad en ataque que les faltó en las semifinales del torneo anterior .