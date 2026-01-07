Liga MX: Lo mejor de la jornada 1 del futbol femenil

🥅🎥 ¡Diana Ordóñez se estrenó en el Clausura 2026 con una actuación Incomparable! Sus cuatro goles ante el Necaxa Femenil, por la Jornada 1, nos dieron la victoria por marcador 1-4 en nuestra primera visita del torneo.



