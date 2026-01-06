El arsenal de las Chivas: La “Hormiga” González tiene nueva competencia por ser el “9” del Rebaño
Armando “Hormiga” González cerró el 2025 como el dueño del puesto de delantero de las Chivas. Sus principales competencias, Javier “Chicharito” Hernández, Alan Pulido y Teun Wilke no le hicieron sombra.
Su ética de trabajo y la falta de nivel se sus principales rivales por ser el delantero titular en el esquema de Gabriel Milito, lo catapultaron a un torneo histórico: 12 dianas para compartir el campeonato de goleo con el portugués Paulinho (Toluca) y el brasileño Joao Pedro (San Luis) y convertirse en apenas el duodécimo mexicano en ser el mejor romperredes en la historia de los torneos cortos.
El nivel que alcanzó lo hizo debutar con la selección mexicana en la última fecha FIFA del año pasado, al disputar 23 minutos en la derrota de 1-2 ante Paraguay. Aunque no anotó, confirmó que Javier Aguirre lo tiene en la mira para el Mundial.
Sin embargo, su buen momento no hizo que la directiva de las Chivas bajara la guardia y ante la baja de Hernández, quien convirtió cuatro goles en casi dos años; la inminente salida de Pulido, y que Wilke nunca ha convencido a Milito, movió sus fichas para cerrar las firmas de otros artilleros.
La “Hormiga”, ausente en gran parte de la pretemporada porque se recupera de una lesión muscular, ahora competirá con Ángel Sepúlveda, de los delanteros tricolores más rentables en la en los últimos años Liga MX; Ricardo Marín, quien vuelve luego de un año cedido en el Puebla, y la irrupción del canterano Sergio Aguayo.
Las alternativas crecen para Milito
Luego de las desilusiones que resultaron ser los fichajes del “Chicharito”, quien dejó como su última imagen en el Guadalajara fallar el penalti que hubiera significado el pase a las semifinales del Apertura 2025, y de un Pulido que en un año suma dos tantos, Milito se quedaba sin opciones para suplir a González.
La directiva rojiblanca se movió rápido y amarró a Sepúlveda, quien aunque es un veterano de 34 años, vive una etapa dulce en su carrera: el año pasado fue el mejor goleador de la Copa de Campeones de la Concacaf, edición que ganó con el Cruz Azul y de la que fue nombrado Jugador Más Valioso.
En la parte final de su carrera no solo se ha consolidado como un efectivo delantero, sino que el “Vasco” lo ha considerado en la selección. El “Cuate” formó parte de las nóminas que ganaron la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf. Será la segunda vez que Sepúlveda sea un elemento de las Chivas, antes, en 2018, tuvo un paso nada fructífero de un gol en 10 encuentros.
Su firma emocionado a los chivahermanos, quienes esperan que no termine como lo fue la de Oribe Peralta, quien en julio de 2019 llegaba con 35 años y un gran cartel al Guadalajara, tras triunfar en el odiado rival, el América. Al final, el “Cepillo” apenas marcó dos veces en 41 duelos.
Lo de Marín parece ser un regreso inteligente. Si bien no llega para ser ni el primero ni segundo delantero, sí toma vuelo para ser un fuerte tercero o entrar al quite si es que Armando González o Ángel Sepúlveda son requeridos para concentrarse con la selección mexicana que disputará el Mundial, lo que hará que ambos se pierdan la Liguilla del Clausura 2026.
El “4K”, como apodan a Marín, tuvo un discreto primer capítulo como jugador de las Chivas: en tres torneos, el primero el Apertura 2023, jugó 52 duelos en los que mandó 11 veces a la pelota adentro de la red.
Después, pasó al Puebla, en donde mantuvo su nivel: nueve dianas en 32 encuentros, números que convencieron a las Chivas de repatriarlo para darle fondo de armario a Milito.
Mientras que Aguayo fue subido al primer equipo, luego de que el último año en el Tapatío, filial de las Chivas en la Liga de Expansión, firmó 11 tantos en 18 cotejos.
¿Cómo les ha ido en pretemporada a los nuevos artilleros rojiblancos?
Las nuevas adquisiciones ya han dado frutos en la pretemporada. Sepúlveda dio dos pases para gol, Marín contribuyó con una diana y dos asistencias, y Aguayo, sumó dos tantos.
Lo más importante es que suplieron de buena forma a González, quien jugó como suplente los últimos dos partidos amistosos. Sepúlveda actuó solo cuando fue requerido como titular por Milito y dio buenas muestras de sus principales cualidades: una fina técnica individual para las jugadas finales y fungir de apoyo con los mediocampista, para llevar balones a las áreas rivales.
En la pretemporada, Aguayo ha jugado como doble punta junto a Marín, con el que se ha entendido con asociaciones cortas y ha mostrado movimientos sin balón que le permiten rematar de forma cómoda.
Nuevas alternativas en los esquemas de Milito, quien este Clausura 2026 tratará de superar los cuartos de final en su primer torneo.
El Clausura será un certamen suigéneris, se eliminó el “Play-In”, por lo que se clasificaran a la fase final solo los ocho mejores de la tabla, y la Liguilla se jugará sin seleccionados nacionales.
Las Chivas necesitarán más que nunca que sus nuevos jugadores alcancen un nivel alto, porque en ataque es en donde más bajas podrían sufrir: González y Roberto Alvarado, además del portero Raúl “Tala” Rangel y el mediocampista Luis Romo, apuntan a estar en México, Estados Unidos y Canadá 2026.
González tiene más presión por un puesto titular, pero para Milito, significa oxígeno puro de cara a un semestre diferente y exigente, en el que tratará de darle al Guadalajara su título 13, para volver a ser en solitario el segundo equipo más ganador de la Liga MX, luego de que en el torneo pasado, el Toluca los alcanzó con 12 trofeos.