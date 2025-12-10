Liga MX: Luego de Cardozo, Gignac es el mejor extranjero del futbol mexicano, asegura Paulinho
Paulinho es el extranjero de moda de la Liga MX. Ha sido tricampeón de goleo en los últimos tres semestre con el Toluca, al que ayudó a ganar el título del Clausura 2025.
Con su casta de depredador del área, habló en el Día de Medios de la final de la Liga MX y fue claro, luego de José Saturnino Cardozo, ex jugador histórico de su club, André-Pierre Gignac, de los Tigres, su rival en la final, es el segundo mejor foráneo en la historia del futbol mexicano.
“Gignac tiene una historia buena en México. Después de Cardozo, es el extranjero más exitoso en México. Quiero hacer historia como él”, confesó, en la rueda de prensa del Toluca previa a la serie final.
Paulinho, de 33 años, llegó a la Liga MX en el Apertura 2024 y en tres semestres se ha consolidado como el delantero más rentable del país, al conquistar los títulos de goleo de los tres campeonatos. En total lleva 45 dianas en 63 encuentros.
“Para estar a la par de ellos, hay que ganar muchos títulos. Ellos tienen muchos y han hecho mucho por el futbol mexicano, yo todavía no. Estoy muy motivado, con ganas de ganar”, añadió el portugués.
Paulinho ha hecho algo que Cardozo no logró, un tricampeonato de goleo. El paraguayo obtuvo cuatro, un récord en los torneos cortos en la Liga MX que comparte con Christian Benítez, sin embargo solo dos de ellos de forma consecutiva.
Mientras que Gignac suma tres trofeos de máximo anotador, ninguno en fila, pero es el goleador histórico de los Tigres, con 221 tantos. Otro dato en el que Gignac y Cardozo superan a Paulinho es el de títulos de liga.
El francés acumula cinco trofeos, el paraguayo conquistó cuatro en su carrera. Paulinho suma uno y podría conseguir otro más a partir de este jueves, cuando inicie la final del Apertura 2025.