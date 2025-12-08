Toluca vs. Tigres: fechas, horarios y dónde ver la Final Apertura 2025 de Liga MX
Quedó todo listo para que se dispute la Final del Apertura 2025 entre los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL, donde los escarlatas buscarán hacerse del Bicampeonato, mientras que el conjunto felino buscará su noveno título de Liga.
Toluca, de la mano de Antonio Mohamed, llega como el mejor equipo del torneo, al culminar como primer lugar de la tabla, con 37 unidades. En la Liguilla, dio cuenta de FC Juárez en los Cuartos de Final por 2-1 global, y en Semifinales venció a Rayados, con un 3-3 global y accedió por su mejor posición en la tabla.
Por su parte, los Tigres también llegan como uno de los mejores equipos de la Liga, al acceder a la Liguilla como el segundo lugar, con 36 unidades, apenas un punto menos que Toluca. En la Liguilla, los dirigidos por Guido Pizarro derrotaron en Cuartos de Final a los Xolos de Tijuana con una remontada de 5-3 en el global y en Semifinales se impusieron a Cruz Azul por su mejor posición en la tabla al culminar 2-2 el marcador global.
Ahora, Toluca y Tigres se medirán en la Gran Final; el juego de ida se disputará el jueves 11 de diciembre, en el estadio Universitario de Nuevo León, y la vuelta el domingo 14 de diciembre en el estadio Nemesio Díez, de Toluca.
Canales de transmisión de la Final del Apertura 2025 de la Liga MX
La Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX entre Toluca y Tigres podrá verse en televisión abierta, tanto en Televisa como en TV Azteca, además de TUDN y VIX.
Toluca vs. Tigres, Final del Apertura 2025 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Juego de Ida
Jueves 11 de diciembre
- 20:00 | Tigres vs. Toluca | Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX
Juego de Vuelta
Domingo 14 de diciembre
- 19:00 | Toluca vs. Tigres | Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX