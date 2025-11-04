Liga MX: Sin Alexis Vega, el Toluca se queda sin más del 31 por ciento de su poder
Alexis Vega es uno de los motores ofensivos del campeón Toluca en este Apertura 2025 y una muestra es que en el primer partido sin él desde su lesión, los Diablos Rojos empataron sin goles ante el Atlas.
El mundialista mexicano no solo anota, también, reparte asistencias, rol en el que es el mejor en toda la Liga MX. Sin Vega, el monarca pierde mucho punch, por eso los focos rojos se prendieron cuando Antonio Mohamed, entrenador de los escarlatas, anunció que se perdería al menos las dos jornadas restantes de la fase regular.
“Lo vamos a tener fuera lo que queda del torneo regular, pero esperemos que esté bien para la Liguilla. Es una baja importante, obviamente, pero bueno, así es esto”, comentó Mohamed, luego de que el delantero de 27 años salió lesionado a los 74 minutos del Toluca-Pachuca de la decimoquinta jornada, en el que Alexis dio un pase para gol.
Tras el anuncio, el Toluca emitió un comunicado en el que se confirmó que la lesión fue muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo, que lo alejará de las canchas de tres a cuatro semanas, una estimación que le permitiría participar en la fase final.
Los cuartos de final están previstos para comenzar la última semana de noviembre, entre los días 26 y 27, una vez que pase la fecha FIFA y el Play-in. El Toluca es segundo clasificado, con 34 puntos, algo que le haría no bajar de los seis mejores que librarán el repechaje.
Alexis Vega aporta el 31.7 por ciento de los goles del Toluca
El artillero oriundo de Ciudad de México es pieza fundamental del Toluca de Mohamed en este Apertura. Ha aportado el 31.7 por ciento de los 41 goles que tienen los Diablos en el campeonato.
Su aporte en el ataque se divide en cuatro goles y nueve asistencias, un total de 13 dianas, la misma contribución que Paulinho, quien tiene 11 tantos y dos pases para gol; también lleva el 31.7 por ciento.
Vega es el máximo asistidor del campeonato, muy por encima de sus más cercanos perseguidores, Lucas Ocampos, del Monterrey, y Nicolás Castro, su compañero en el Toluca, ambos con seis.
Los otros jugadores que más le aportan al Toluca en ofensiva son Jesús Angulo, cinco dianas y cuatro pases para gol, y Castro, quien también suma tres goles. Ambos han influido en nueve tantos, cada uno con el 21.9 por ciento de los tantos marcados por el Toluca hasta el momento.
“El proceso de recuperación de Alexis va a ser el normal. Estoy seguro que va a llegar al primer partido de Liguilla, el día 26 o 27 de noviembre. Todavía tenemos tiempo, ya lleva una semana. Llegará con todo a ese primer partido de Liguilla”, señaló el “Turco”, tras la igualada ante el Atlas.
Vega, determinante también en el campeonato
Romper una sequía de 15 años sin ganar un título hubiera sido imposible sin Vega. En el Clausura 2025, aportó el 41.46 por ciento, tan solo en la fase regular.
El buen momento de Vega continuó en la Liguilla de aquel semestre, en la que metió goles en cada una de las tres series. En total: cuatro pelotas mandadas al fondo de la red y tres asistencias.
Él definió la final: gol y pase en el partido de vuelta ante el América, para firmar el 2-0 final que le dio al Toluca el trofeo.
Si Mohamed piensa repetir el título con los Diablos, recuperar a Vega en su mejor estado es crucial.