Alexis Vega: compromiso y madurez, la diferencia entre su paso por Chivas y Toluca
Las Chivas del Guadalajara reciben a los Diablos Rojos del Toluca en el marco de la Jornada 9 del Apertura 2025. Si bien el partido es atractivo debido a que Chivas viene de ganar el Clásico Nacional ante América y recibe al actual campeón de la Liga MX, un ingrediente extra es la visita de Alexis Vega a su exequipo.
Si bien ya ha pasado tiempo desde que el futbolista mexicano regresó a los Diablos Rojos (volvió en el Clausura 2024) tras su paso por Chivas, Vega sigue siendo protagonista de la nostalgia de la afición rojiblanca, quien aún recuerda la calidad del extremo izquierdo, pero que se marchó sin dejar algún título de liga.
Aunque hoy Vega ha tenido un mejor desempeño con el Toluca, con quien fue recientemente campeón en el pasado Clausura 2025, sus números son muy similares a los que tuvo en sus dos etapas con el Rebaño Sagrado.
Desde que debutó en Primera División con el Toluca en el Clausura 2016, el 27 de febrero de aquel año, Alexis Vega suma dos etapas con los Diablos Rojos, en las cuales suma hasta antes de este partido ante Chivas 148 partidos jugados, con 38 goles y 33 asistencias, según el portal Transfermarkt.
Por otra parte, con el Guadalajara, Vega jugó 147 partidos, logrando 28 goles y 28 asistencias. La diferencia, más allá de 10 goles más con Toluca, es un título de liga que sí consiguió con los del Estado de México.
Compromiso y madurez
Pero cuál es el punto a destacar para que a Vega le hayan salido mejor las proyecciones con Toluca que con Chivas. Según el propio Antonio Mohamed, técnico de los choriceros, el compromiso que asumió Vega cuando el estratega argentino asumió el cargo el torneo anterior y en el que fueron campeones. Esto aunado a la madurez futbolística y como persona que alcanzó en su regreso a los Diablos.
“Hablé mucho con él, muy concreto y diciéndole lo que quería para él. Si quería ser uno más y pasar desapercibido. También le puse el tema acá arriba (en la cabeza), el del Mundial aquí en casa. Digo, '¿Cuánto pagaría uno por jugar su Mundial en su casa?', no sabes cuándo va a volver a jugar México un mundial en su casa. No sé si lo vas a saber como abuelo tú, a tus hijos".
Incluso Mohamed lo designó capitán del equipo y este acto, más allá de meter presión, fue un punto más para redondear ese compromiso con el cuadro escarlata y así se dijo, según las palabras de Mohamed.
"Entonces, ponte eso como meta (el Mundial), pero para eso necesitamos al mejor Alexis Vega, el que se cuide, el que va al gimnasio todos los días, el que es protagonista, el que es capitán con con la cinta, con el ejemplo, y nada, fue fundamental para ser campeones".
Ahora, Vega regresa a Guadalajara para enfrentar a un equipo en el que tuvo partidos importantes y donde mostró un buen nivel, mismo que lo llevó al Mundial de Qatar 2022, pero donde no pudo culminar ese paso con un título.