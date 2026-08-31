Liverpool ficha al francés Bradley Barcola por 145 MDD
El atacante internacional francés Bradley Barcola ha fichado por el Liverpool, procedente del Paris Saint-Germain, anunció este lunes el club de la Premier League, en uno de los fichajes más destacados del mercado estival en Europa.
Según reveló una fuente cercana del PSG a la AFP, el Liverpool pagará al club inglés "125 millones de euros (unos 145 millones de dólares) más 20 millones de euros en bonus fácilmente alcanzables", lo que convertiría esta operación en el segundo mayor fichaje en la historia de la Premier League.
Te puede interesar: Muñoz salva al Liverpool en estreno de Iraola en Anfield
Barcola llega al Liverpool
El Liverpool ya pagó el pasado verano unos 170 millones de dólares al Newcastle por el delantero sueco Alexander Isak, además de otros 135.5 millones por el alemán Florian Wirtz, por lo que el fichaje de Barcola es la tercera operación de los Reds que supera los 100 millones de libras (135 millones de dólares) en apenas un año.
La venta de Barcola es también la mayor de un equipo francés a un club extranjero y supone un refuerzo de lujo para el equipo ahora entrenado por el español Andoni Iraola, que ha arrancado la temporada con dos empates en la Premier League.
El extremo de 23 años abandona el PSG luego de tres temporadas en las que ha anotado 39 goles y repartido 37 asistencias para conquistar 13 trofeos, entre ellos las dos últimas Ligas de Campeones.
Segundo mayor fichaje de la historia de los Reds
A dos años para terminar su contrato en la capital francesa, Barcola ha optado por un nuevo desafío en Inglaterra con el Liverpool, campeón de la Premier League en 2025, pero en plena reconstrucción tras una temporada decepcionante.
Sin el extremo egipcio Mohamed Salah, que se despidió de Anfield este verano boreal, los Reds arrancaron la temporada con empate 2-2 en Newcastle y repitieron marcador el sábado en Anfield contra el Nottingham Forest.
Barcola llegó a París en 2023, procedente del Lyon, su club formador, por un montante estimado en 50 millones de euros.
Jugador rápido y buen regateador, su punto a mejorar es la toma de decisiones en la última acción. Pese a ello logró hacerse un hueco en la plantilla del PSG, luchando por el puesto con Désiré Doué.
Su precio ha aumentado considerablemente este verano gracias a su gran Mundial con Francia, con tres goles anotados en el camino de los Bleus en Norteamérica, que se frenó en semifinales contra España.
"Es un gran orgullo poder jugar para el Liverpool, estoy muy feliz", declaró Barcola a la web del Liverpool.
"Quiero conseguir grandes cosas, la primera de ellas la Premier League, uno de mis mayores sueños cuando era niño", añadió Barcola, que ha firmado un contrato "de larga duración", sin que el club de Anfield precisara el número de temporadas. AFP