Liverpool vs. Manchester United: Un clásico dos ciudades históricas en el futbol y la música
Uno de los clásicos más grandes del futbol se llevará a cabo este domingo, cuando el Liverpool reciba al Manchester United en Anfield. Si bien, ambos equipos se encuentran en situaciones distintas -los Reds buscan el liderato al ser segundos en la tabla con 15 puntos y el United está en la medianía con 10 unidades-, el partido no deja de ser un platillo digno de degustar, especialmente por los recuerdos que trae a la memoria, con los grandes futbolistas que lo hicieron una gran rivalidad que va más allá del césped, pues ambas ciudades destilan no sólo futbol, sino también cultura, especialmente en el ámbito musical.
En el Manchester United, los pergaminos de su basta histórica incluyen nombres que son auténticas leyendas, empezando por Sir Bobby Carlton, quien desde finales de los 50, todos los 60 y principios de los 70, hasta su retiro en 1973, lideró a los Diablos Rojos, encabezando a la ‘Santísima Trinidad’, complementada por George Best, curiosamente llamado ‘El quinto Beatle’ y quien fuera conocido por su gran futbol y su estilo de vida desenfrenado -para muestra sus recordadas frases: “Gaste mucho dinero en coches, mujeres y alcohol… el resto lo despilfarré”, o “En 1969 dejé las mujeres y el alcohol… fueron los peores 20 minutos de mi vida”- y Dennis Law, delantero letal que cerraba el círculo de esa tercia.
Te puede interesar: Oasis: La visita de los hermanos Gallagher a México gracias al Manchester City
Otros nombres grandes que regaron su calidad en el césped de Old Trafford, el mítico ‘Teatro de los Sueños’, fueron el francés Eric Cantona, conocido por su exquisito estilo de juego y su carácter volcánico que dieron brillo al United en los 90. David Beckham, quien encabezó a ‘La Clase del 92’, aquella mítica camada de grandes jugadores conformada por el propio mediocampista y elementos como Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville y Phil Neville, todos guiados por el que es considerado el mejor técnico del United de todos los tiempos: Sir Alex Ferguson. La lista la complementan nombres como Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Peter Schmeichel y Wayne Rooney.
El Liverpool no se queda lejos en cuanto a figuras, siendo Kenny Dalglish quizá la más grande. Llegó en 1977 al club proveniente del Celtic FC y ganó múltiples títulos como jugador y luego como jugador-entrenador, hasta su retiro en 1991, siguiendo su carrera como estratega.
De ahí en adelante, varios jugadores han hecho a los Reds uno de los clubes más grandes en el orbe, como el caso de Steven Gerrard, Ian Callaghan (el jugador con más partidos en la historia del Liverpool, con 857), Jamie Carragher, Robbie Fowler y actualmente Mohamed Salah.
Liverpool y Manchester, dos ciudades musicales
Pero la rivalidad entre Liverpool y Manchester United no es solo futbolística. Como bien se apuntó al inicio, en la cuestión cultural también hay un cara a cara, especialmente en la música, que no sólo ha marcado a ambas ciudades, sino a toda Inglaterra y al mundo entero.
Liverpool tiene quizá a la banda más grande de todos los tiempos como su estandarte: Los Beatles. Conocido como ‘The Fab Four’, la banda formada en 1957 fue el parteaguas de la música popular como la conocemos hoy en día. Impulsores del Merseybeat o música beat (género que fusionó el rock and roll, el blues y el pop), Lennon, McCartney, Harrison y Starr trascendieron no sólo fronteras, sino la barrera del tiempo al ser considerados los músicos más influyentes de todos los tiempos.
Una de las bandas más famosas de Liverpool es Gerry & The Pacemakers, quien, dicho sea de paso, versionó en 1963 la canción "You'll Never Walk Alone" y que los fanáticos del Liverpool adoptaron para cantar en las gradas debido a que rescataba el espíritu de comunidad, por lo que la convirtieron en el himno oficial del club, un símbolo de unidad y apoyo incondicional.
Otros grupos o solistas que Liverpool dio al mundo son Echo & the Bunnymen, Flock of Seagulls y Dead or Alive (que surgieron a finales de los 70 y brillaron en los 80 con el sonido New Wave), The La’s, The Coral y en el actual mileno a The Zutons y The Wombats.
Pero Manchester no se queda atrás en cuanto a riqueza musical. Gracias a su reencuentro, Oasis se ha encargado de recordar que esta ciudad es cuna de grandes bandas, como la conformada por los hermanos Gallagher.
No obstante, Manchester, histórica ciudad industrial de Inglaterra, es conocida por su estirpe sonora gracias a grupos como Joy Division, New Order, The Smiths, Morrissey, y posteriormente con el nacimiento del Sonido Madchester, con lo Stone Roses como punta de lanza, seguidos de los Happy Mondays, James o más reciente The 1975, Maruja o Supera Morza.
Liverpool y Manchester, dos ciudades enfrentadas por el futbol, pero hermanadas por ser dos puntos fundamentales de la creación musical no solo de Inglaterra, sino de todo el mundo.