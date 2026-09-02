Le llega competencia a la ‘Hormiga’ González: Olympiacos ficha al delantero Leon Bailey
El Olympiacos continúa reforzando su plantilla y ahora incorporó a un futbolista con experiencia en una de las principales ligas de Europa. El club griego cerró el fichaje del delantero jamaicano Leon Bailey, procedente del Aston Villa de la Premier League, movimiento que aumenta la competencia en el ataque del equipo donde también milita el mexicano Armando ‘Hormiga’ González.
Bailey, de 29 años, llega después de haber desarrollado buena parte de su carrera en Europa y con experiencia tanto en la Bundesliga como en la Premier League. El atacante puede desempeñarse por ambos costados y aporta velocidad, desequilibrio y profundidad, por lo que su incorporación representa un nuevo reto para González, quien apenas comienza su aventura en el futbol europeo. De acuerdo con la información publicada sobre el fichaje, el jamaicano firmará con Olympiacos hasta junio de 2029.
La ‘Hormiga’ responde con gol y asistencia
La llegada de Bailey se produce justo el día en que Armando González consiguió su primer gol con el Olympiacos. El delantero mexicano fue titular por primera vez y respondió con una destacada actuación ante el AE Larissa, al marcar al minuto 34 y posteriormente aportar una asistencia en la goleada 4-0. Fue apenas su segundo partido desde que llegó a Grecia y su primera aparición en el once inicial.
A la incorporación de Bailey se suma también la llegada del mediocampista colombiano Gustavo Puerta, quien fue anunciado este miércoles como nuevo jugador del Olympiacos. El futbolista de 23 años llega procedente del Racing de Santander, después de haber tenido pasos por Bayer Leverkusen y Hull City, además de ser internacional con Colombia y haber sido titular en todos los partidos de su selección hasta los octavos de final del Mundial 2026.
Con Bailey y Puerta, Olympiacos cierra un mercado de fichajes con incorporaciones de experiencia internacional y mayor profundidad para su plantilla. Para la ‘Hormiga’, el escenario supone una exigencia adicional para ganarse un lugar en el ataque, aunque su actuación ante Larissa, con gol y asistencia, llega en el momento ideal para levantar la mano y demostrar que está listo para competir por minutos en uno de los clubes más importantes de Grecia.