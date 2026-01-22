Lo mejor de la J4 de la Liga MX femenil
En la Jornada 4 de Clausura 2026, de la Liga MX femenil, las tuzas golearon a La Franja, América y Rayadas mantienen su invicto. Las Bravas remontaron a Xolas, Tigres venció a Toluca. Pumas continúa con buen ritmo junto con Chivas, mientras León, Santos, Atlas y Mazatlán cerraron con empate.
Pachuca 7-0 Puebla
Las Tuzas firmaron una actuación arrolladora en El Huracán con una goleada contundente sobre La Franja. La delantera mexicana Charlyn Corral fue la figura del encuentro con un hat-trick que las encaminó a la victoria. Nina Nicosia aportó un doblete que amplió la diferencia en el marcador. Naty Mauleón se sumó a la fiesta de goles con un tanto. Y, además, un autogol provocado por Abril Fragoso selló el triunfo del equipo hidalguense que suma tres triunfos en el Clausura 2026.
Atlético San Luis 0-2 América
América femenil continúa invicta en el torneo; venció de visita 0-2 al Atlético de San Luis, en el Alfonso Lastras. Ante una sólida defensiva, Las Águilas fueron pacientes y encontraron la recompensa a su insistencia al minuto 60, cuando Kiana Palacios filtró un balón preciso a la española Irene Guerrero que lo convirtió en gol. La sentencia llegó al 70’, cuando Nancy Antonio sacó un disparo potente y colocado de larga distancia.
Tijuana 1-2 Juárez
Las Bravas remontaron y vencieron a las Xolas en el Estadio Caliente 1-2. Tijuana se adelantó al 39’ con un gol de Roselord Borgella, pero Juárez reaccionó en la segunda mitad tras varios cambios tácticos del técnico Óscar Fernández. Al 63’, Aisha Solórzano convirtió un penal para empatar el marcador y anotar su primer gol con Las Bravas. El triunfo se confirmó al 83' con un remate de Amanda Murillo. Con este resultado Juárez llega a nueve puntos y se posiciona en la parte alta de la tabla.
Toluca 1-2 Tigres
Toluca perdió el invicto ante Tigres, que le ganó 2-1 de visita en el Nemesio Diez. La delantera brasileña Jheniffer Da Silva abrió el marcador al 36. El empate llegó con la estrella francesa Eugenie Le Sommer al 63’, que sumó su cuarto gol a su cuenta personal, y sobre los minutos finales, la mexicana Aaliyah Farmer cerró la victoria al 90.
Necaxa 0-1 Pumas
Pumas femenil continúa su gran inicio en el Clausura 2026. Las universitarias derrotaron por la mínima a Las Centellas. Así, después de cuatro jornadas mantienen el invicto y suman 10 unidades. La diferencia fue un penal concretado por Wendy Bonilla al minuto 72. Necaxa está en el sótano de la tabla sin puntos en este arranque del torneo y con la peor defensiva, 16 goles en contra.
Guadalajara 2-0 Querétaro
En una jugada colectiva Denise Castro aprovechó el pase de Jasmine Casárez, nueva refuerzo de El Rebaño, quien al minuto 37 le daba la ventaja a Chivas. En la compensación y tras una jugada de la legendaria Licha Cervantes, Adriana Iturbide anotó el triunfo. Guadalajara sigue invicta en el torneo y con la defensa en cero en todos sus partidos.
Santos 0-0 León
León y Santos empataron 0-0 con dominio esmeralda en la primera mitad, pero sin concretar. La arquera Kathya Mendoza mantuvo su portería en cero. Con este resultado las esmeraldas siguen sin conocer la victoria en el torneo.
Rayadas 2-1 Cruz Azul
Rayadas vencieron 2-1 a Cruz Azul en el Estadio BBVA y mantienen su paso perfecto en el Clausura 2026 con 12 puntos de 12 posibles. Lucía García anotó un gol de antología desde tres cuartos de cancha tras aprovechar la posición de la arquera Alejandría Godínez. Luego, Sofía Martínez sacó un derechazo que provenía de una jugada de tiro de esquina y anotó el segundo de Rayadas. Fue Michaela Bam, quien le dio esperanza a La Máquina al 65’, con una anotación de media vuelta.
Mazatlán 1-1 Atlas
Vanessa Penuna apareció y rescató el empate para Atlas al 85’. Antes, Lawal Taiwo abrió el marcador en favor de Mazatlán. Las rojinegras consiguieron su primer punto en el torneo.