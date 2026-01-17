Lo mejor de la J3 de la Liga MX femenil
Hoy arrancó la Jornada 3 de la Liga MX femenil con el primer triunfo de Cruz Azul en su nueva casa ante Pachuca, Pumas goleó a Mazatlán de local, Tijuana remontó de último momento a Atlas y Juárez por la mínima venció a San Luis, en el Clausura 2026. Te presentamos los mejores momentos de este viernes.
Michaela Abam da la victoria a Cruz Azul
Cruz Azul ganó su primer partido en nueva casa, en la Unidad Deportiva Centenario, en Morelos. La Máquina venció 1-0 a Pachuca con gol de Michaela Abam y con este resultado las cementeras llegaron a siete unidades, siguen invictas y sin recibir gol. La camerunesa cerró con un cabezazo proveniente de un tiro de esquina y se estrenó como goleadora en su primer torneo con las celestes.
Cruz Azul hace historia en nueva casa
El triunfo de Cruz Azul tuvo un significado especial porque es la primera victoria en su nuevo estadio. Desde la creación de la Liga MX femenil, La Máquina había jugado en La Noria sus partidos como local y en el Olímpico Universitario durante la Liguilla del Apertura 2025. Por primera vez en su historia el equipo juega en propia casa como parte del desarrollo del equipo femenil y tras conseguir el semestre pasado el mejor torneo en su historia al llegar a las Semifinales. Las dirigidas por Diego Testas se reunieron para celebrar este triunfo que fueron más que tres puntos.
Remonta Xolas a Atlas
Por la vía penal Brenda Ceren le dio la ventaja momentánea a Atlas. Después al minuto 84 Deisy Ojeda empató también desde los once pasos y en el tiempo de compensación Las Perrísimas se llevaron la victoria con gol de la turca Kader Hancar, quien no dio por perdido el esférico y le pegó de derecha ante una defensa rojiblanca que estaba desconcentrada. Las Xolas consiguieron su primera victoria del Clausura 2026 en la Perla tapatía.
Pumas vence 3-0 a Mazatlán
Pumas consiguió una contundente victoria en casa 3-0 a Mazatlán. Julissa Dávila hizo su primer gol del torneo y aprovechó un contrarremate al minuto 40, Angelina Hix marcó el segundo para irse con ventaja al medio tiempo y repitió al 49’ con un cabezazo, en su cuenta personal la estadounidense suma 5 anotaciones y es una de las máximas goleadoras del torneo, donde las universitarias siguen invictas.
Juárez gana por la mínima a San Luis
La ghanesa Grace Asantewaa cerró la pinza al minuto 52 a pase de Dayana Martin. Las Bravas suman su segunda victoria este torneo, ambas por la mínima diferencia. Mientras, Atlético de San Luis sigue sin conseguir un triunfo en el Clausura 2026.