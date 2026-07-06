Memo Ochoa dice adiós al Tricolor con lágrimas y entre aplausos de un Estadio Azteca rendido
La despedida de México de la Copa del Mundo, tras la eliminación a manos de Inglaterra, dejó una de las postales más dolorosas y una de las más agridulces en la historia de la Selección Mexicana. Guillermo Ochoa dijo adiós al Tricolor luego de haber participado en seis Copas del Mundo.
Los jugadores de la Selección Mexicana dieron la vuelta al campo del Estadio Azteca ante la entrega de la afición, pero fue Memo Ochoa quien más emocionado se mostraba, ya que sabía que esta sería la última vez que viviría este momento, pues el adiós al Tri había llegado.
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Y así, Ochoa no pudo evitar derramar lágrimas, pues los recuerdos se arremolinaban en el momento de decir adiós. Fueron 20 años, seis Copas del Mundo, momentos felices, eliminaciones amargas, la actuación ante Brasil en 2014, el penalti detenido a Lewandowski en 2022, pero, sobre todo, este último Mundial, donde todo un país se permitió soñar y donde el propio Memo lo vivió de forma distinta, con ese sentimiento de ser feliz en una fiesta que está por terminar.
La afición aplaudía a su paso. Ochoa sabía que sería la última vez que disputaría un Mundial. Se despedían de un ídolo, un jugador que marcó época y que se supo ganar el reconocimiento de la gente. Un hombre querido por la afición, que cuando se ponía el uniforme del Tri llevaba sobre sus hombros el peso de una nación.
Y así fue el adiós de Memo Ochoa: lleno de reconocimiento para uno de los jugadores más queridos del Tricolor. Lágrimas agridulces. Una despedida a la altura.