Los 11 héroes anónimos que buscan devolver a Italia al Mundial
La Selección de Futbol de Italia se encuentra en una encrucijada históricamente cruel que definirá su identidad futbolística para la próxima década. Después de alzar la Eurocopa en 2021, la Azzurra se sumergió en un periodo de sequía que alcanzó su punto más crítico tras las ausencias consecutivas de las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022.
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El viacrucis comenzó con una eliminación ante Suecia en el repechaje de 2017 y se profundizó con la traumática derrota frente a Macedonia del Norte en 2022, un evento que dejó a una generación entera de aficionados sin ver a su equipo en el escenario futbolístico más importante del planeta durante más de una década.
Hoy, bajo la dirección técnica de Gennaro Gattuso —quien asumió el mando en junio de 2025 tras la salida de Luciano Spalletti provocada por una derrota de 3-0 ante Noruega—, Italia busca desesperadamente su boleto al Mundial 2026 en el repechaje norteaméricano.
El camino no ha sido sencillo. El equipo terminó segundo en el Grupo I de la UEFA, superado por una Noruega —liderada por Erling Haaland— y condenó a Italia a disputar nuevamente un repechaje, donde ya superaron la primera prueba al vencer 2-0 a Irlanda del Norte en Bergamo.
Ahora, con la presión de evitar una tercera ausencia consecutiva en el Mundial 2026, Gattuso ha consolidado una columna vertebral de once jugadores que cargan con la responsabilidad de la redención nacional.
Estos son los protagonistas de esta gesta, los hombres que buscan devolver a Italia al lugar que le corresponde.
Gianluigi Donnarumma
Gianluigi "Gigio" Donnarumma es, sin discusión, la gran figura y el capitán indiscutible del milagro. A sus 27 años, el portero ha alcanzado la madurez total tras una temporada 2025 histórica en la que conquistó el triplete con el Paris Saint-Germain y recibió el Trofeo Yashin como el mejor del mundo en su posición, antes de protagonizar un traspaso de alto perfil al Manchester City.
Sus casi dos metros de altura y su capacidad para organizar la defensa lo convierten en el líder espiritual de un vestuario que necesita certezas bajo los tres palos.
Lo que hace de Donnarumma un caso singular es su urgencia personal, pues a pesar de sumar 79 partidos internacionales y ser una estrella mundial, todavía no ha debutado en una Copa del Mundo.
Gianluca Mancini
En la defensa de tres centrales que propone Gattuso, Gianluca Mancini aporta la cuota necesaria de carácter y grinta. El defensor de la AS Roma, a sus 29 años, es el más experimentado de la zaga y se ha destacado por su dominio en el juego aéreo y su capacidad de anticipación. Durante la fase de grupos, Mancini fue vital no solo atrás, sino también en el área contraria, anotando goles críticos en victorias como el 3-0 ante Israel.
Su compromiso con la selección ha sido elogiado por el cuerpo técnico, especialmente tras decidir permanecer con el grupo a pesar de sufrir fatiga muscular antes del repechaje.
Mancini personifica el sacrificio defensivo que Buffon y Gattuso consideran esencial para recuperar la identidad perdida de Italia.
Con más de 2,500 minutos jugados en la presente temporada de la Serie A, llega al duelo final como un marcador férreo que no teme al contacto físico ni a la hostilidad de los estadios visitantes.
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni es el cerebro de la retaguardia. Considerado uno de los mejores centrales zurdos del mundo, el jugador del Inter de Milán es fundamental para la salida limpia del balón y la lectura táctica del juego.
A pesar de haber lidiado con molestias en el aductor que lo mantuvieron al margen en algunos entrenamientos previos, su presencia en el once titular es prioritaria para Gattuso debido a su capacidad para romper líneas con pases precisos.
Bastoni suma ya más de 40 apariciones con la camiseta nacional y, al igual que muchos de sus compañeros, anhela debutar en un Mundial tras haber participado en dos ediciones de la Eurocopa.
Riccardo Calafiori
Riccardo Calafiori se ha convertido en la gran revelación táctica de Italia gracias a su evolución bajo las órdenes de Mikel Arteta en el Arsenal.
Aunque en Inglaterra suele actuar como lateral, Gattuso lo utiliza como el tercer central por la izquierda, permitiéndole subir al mediocampo para generar superioridades numéricas. Esta capacidad de forma cambiante lo hace impredecible para los rivales y le permite a Italia transicionar rápidamente de la defensa al ataque .
Federico Dimarco
Federico Dimarco es el encargado de dar profundidad y amplitud por la banda izquierda. El carrilero del Inter de Milán posee uno de los mejores pies zurdos de Europa, siendo una fuente inagotable de centros precisos y una amenaza constante en las jugadas a balón parado.
Durante la ruta clasificatoria, fue un fijo absoluto, disputando los ocho encuentros de la fase de grupos y registrando cuatro asistencias fundamentales para el ataque italiano.
Dimarco también es capaz de retroceder para formar una línea de cinco defensores cuando el rival presiona, demostrando una inteligencia táctica que Gattuso valora por encima del brillo individual.
Matteo Politano
Matteo Politano ha vivido una metamorfosis bajo la gestión de Gattuso, pasando de ser un extremo puro a un carrilero de largo recorrido con grandes responsabilidades defensivas.
A sus 32 años, el capitán del Napoli ha aceptado este rol con una madurez que le ha permitido mantenerse como titular por encima de opciones más jóvenes. Su capacidad para encarar en el uno contra uno y su precisión en el disparo siguen siendo armas letales, pero es su despliegue físico lo que hoy lo define .
Nicolò Barella
Clasificado sistemáticamente entre los mejores mediocampistas del continente, el jugador del Inter destaca por su habilidad todocampista, que recorre kilómetros para presionar la salida del rival y aparecer por sorpresa en el área contraria. Su intensidad es contagiosa y es el encargado de recuperar balones en zonas críticas para iniciar transiciones veloces.
A pesar de su baja estatura, Barella compensa con una potencia física y una técnica que le permiten salir airoso de situaciones de máxima presión.
Sandro Tonali
Sandro Tonali vive una historia de redención personal que ha emocionado a la afición italiana. Tras superar una sanción por apuestas, el mediocampista del Newcastle regresó a la selección vistiendo el dorsal número 8, el mismo que portaba su ídolo Gennaro Gattuso en el Mundial 2006.
La relación entre ambos es especial; Tonali confesó que de niño desayunaba cada mañana en una taza con la imagen de Gattuso, y hoy es su extensión en el campo de juego.
En términos futbolísticos, Tonali es actualmente el jugador más en forma de la Azzurra. En la semifinal ante Irlanda del Norte, anotó el primer gol con un remate potente y asistió magistralmente para el segundo, asegurando el pase a la final.
Manuel Locatelli
El capitán de la Juventus tiene como función principal situarse entre los centrales para facilitar la salida del equipo y actuar como un filtro que detenga los contraataques rivales.
Aunque Gattuso le ha exigido en ocasiones adelantar su posición para no hundirse demasiado en la defensa, Locatelli ha demostrado una gran capacidad de adaptación táctica. Tras la victoria ante Irlanda del Norte, el mediocampista expresó sentir una profunda responsabilidad hacia los niños italianos que nunca han visto a su selección en un Mundial.
Mateo Retegui
Mateo Retegui se ha consolidado como el referente ofensivo número uno de Italia, como uno que ha respondido a la confianza de Gattuso con goles fundamentales.
Tras su millonario traspaso al Al-Qadsiah de Arabia Saudita, el delantero nacido en Argentina no ha perdido su instinto y ha sumado 15 goles en la presente temporada de la Saudi Pro League. Con cinco tantos en ocho partidos, fue el máximo goleador italiano en la fase de grupos de la eliminatoria.
Retegui es el prototipo de nueve de área, potente, con un gran juego aéreo y capacidad notable para finalizar jugadas al primer toque. Gattuso lo ha designado como el principal lanzador de penaltis.
Moise Kean
Moise Kean completa el ataque italiano. Aporta verticalidad y una potencia física que complementan el estilo de Retegui. Tras su fichaje por la Fiorentina, el delantero ha recuperado la confianza y el olfato goleador que lo caracterizaron en sus inicios. Su gol en la semifinal contra Irlanda del Norte fue una exhibición de sus virtudes: control orientado, potencia en el regate y una definición clínica ante la salida del portero.
Kean ha demostrado que puede ser una referencia fija como delantero central o moverse a las bandas para mover a la defensa, lo que otorga a Italia diferentes variantes ofensivas según lo requiera el partido.
El desafío final, ¿qué necesita Italia para ganar en Bosnia?
El próximo 31 de marzo de 2026, Italia se jugará su destino en el Estadio Bilino Polje de Zenica, en Bosnia y Herzegovina. El rival llega con la moral por las nubes tras eliminar a Gales en una dramática tanda de penaltis. Para los bosnios, el partido representa la oportunidad de volver a un Mundial después de 12 años, exactamente el mismo tiempo que suma Italia fuera de la cita máxima .
La figura central de Bosnia sigue siendo el eterno Edin Džeko. A sus 40 años, el delantero del Schalke 04 anotó el gol del empate contra Gales y sigue siendo una amenaza letal en el juego aéreo y en la definición de área.
Italia está a solo 90 minutos de exorcizar sus demonios y regresar al escenario mundial.