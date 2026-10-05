Los 5 reprobados de México en una noche para el olvido ante EU

México perdió 3-0 ante Estados Unidos y Rafael Márquez sufrió su primera derrota como entrenador del Tri. Pero el marcador no cuenta por sí solo cómo se descompuso el partido en Glendale: hubo dos errores del portero, oportunidades desperdiciadas frente al arco, una expulsión y un duelo defensivo perdido que terminó en el tercer gol.

El encuentro en el estadio State Farm dejó cinco nombres bajo la lupa: Raúl Rangel, Santiago Giménez, Mateo Chávez, Diego Campillo y el propio Márquez. Los “reprobados” de esta historia representan responsabilidades distintas: desde las fallas individuales hasta las respuestas pendientes del entrenador.

1. Raúl Rangel: dos errores que terminaron en gol

La noche más complicada fue la de Raúl Rangel. El guardameta mexicano intervino directamente en las dos acciones que permitieron a Estados Unidos construir su ventaja.

Al minuto 28, Giovanni Reyna envió un centro que Rangel no pudo controlar. La pelota quedó frente al arco y Julian Hall aprovechó para marcar el 1-0.

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El segundo error llegó al 63. Rangel salió de su área e intentó entregar el balón a su defensa, pero falló. Cavan Sullivan aprovechó la portería desprotegida para convertir el 2-0.

Dos equivocaciones en momentos distintos, con la misma consecuencia: México recibió goles que lo obligaron a perseguir el partido. Por su participación en ambas jugadas, el portero concentra el mayor señalamiento individual de la derrota.

2. Santiago Giménez: las oportunidades que México dejó escapar

La responsabilidad también estuvo frente a la portería estadounidense. Santiago Giménez desperdició dos oportunidades dentro del área chica durante el primer tiempo, cuando México todavía tenía margen para cambiar el rumbo del encuentro.

Mientras Hall convirtió la pelota que quedó a su alcance, el delantero mexicano no pudo resolver sus ocasiones. Esa diferencia de eficacia pesó en un equipo que volvió a quedarse corto en ataque.

Márquez explicó después que Giménez necesita más minutos para recuperar su mejor forma y que darle participación con la selección también buscaba ayudarlo a conseguir ritmo.

“Sí le hace falta tener más minutos, obviamente, para estar en una mejor forma”, señaló.

El contexto ayuda a entender su situación, pero las oportunidades falladas quedaron entre las acciones que marcaron la noche del Tri.

3. Mateo Chávez: una expulsión que complicó la reacción

Mateo Chávez ingresó por Jesús Gallardo al comenzar el segundo tiempo. Su participación terminó al minuto 68, cuando fue expulsado por una dura falta sobre Yunus Musah y una agresión a Sebastian Berhalter.

México ya perdía 2-0. Con la salida del lateral, tuvo que intentar reaccionar en inferioridad numérica y afrontar el tramo final con un jugador menos.

Su expulsión añadió una dificultad a un partido que ya exigía corregir errores y encontrar goles. Chávez pasó de ser una de las modificaciones del descanso a dejar al equipo sin once futbolistas para buscar la remontada.

4. Diego Campillo: superado en la jugada del tercer gol

Diego Campillo quedó señalado en la acción con la que Estados Unidos cerró el marcador. Al minuto 85, Malik Tillman lo superó con potencia y velocidad dentro del área y terminó la jugada con un disparo fulminante.

El encuentro ya estaba condicionado por la ventaja estadounidense y la expulsión de Chávez, pero ese duelo perdido permitió que el resultado se ampliara a 3-0.

Campillo no tuvo la misma participación que Rangel en los goles anteriores. Su responsabilidad se concentra en la jugada final, cuando México tampoco consiguió contener a Tillman.

5. Rafael Márquez: las respuestas pendientes desde el banquillo

El quinto nombre es el del entrenador. Márquez no cometió los errores que terminaron en gol, pero le corresponde encontrar respuestas para un equipo que acumula dos empates y una derrota en sus primeros tres encuentros bajo su dirección.

Contra Estados Unidos realizó dos cambios en el descanso: ingresaron Mateo Chávez y Luis Chávez. Las modificaciones no alcanzaron para evitar que el marcador creciera durante la segunda mitad.

Además de las fallas individuales, el técnico reconoció un problema de funcionamiento ofensivo.

“Sí nos falta un poco de más claridad para el frente, para el último tercio, generar más jugadas”.

México suma dos goles en esos tres partidos y cinco en contra. La tarea de Márquez pasa por conseguir que la posesión y las aproximaciones produzcan más ocasiones, además de reducir las equivocaciones que dejaron al equipo expuesto.

“Errores muy groseros”: el balance de Rafa Márquez

La frase más contundente del seleccionador resumió su lectura de la derrota:

“Han sido sí errores muy groseros que, bueno, al final le regalas casi casi estos tres goles al equipo rival”.

Márquez también sostuvo que las fallas son corregibles y rescató el funcionamiento previo al primer tanto. Sin embargo, la noche dejó problemas en ambas áreas y una expulsión que agravó el escenario.

México enfrentará a Chile el martes en Los Ángeles. Será la siguiente oportunidad para responder después de un 3-0 en el que los errores individuales tuvieron un costo directo y las soluciones colectivas quedaron pendientes.