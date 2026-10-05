México pierde a Gilberto Mora y Mateo Chávez para el partido ante Chile

La Selección Mexicana tendrá dos bajas más para enfrentar a Chile el 6 de octubre. Gilberto Mora dejará la concentración por molestias físicas, mientras que Mateo Chávez no estará disponible por suspensión, informó la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales.

Ambos futbolistas regresarán a sus clubes: Mora a Xolos de Tijuana y Chávez al AZ Alkmaar. Sus salidas se suman a la de Hirving Lozano, quien ya dejó la concentración del equipo en Los Ángeles.

¿Por qué Gilberto Mora es baja de la Selección Mexicana?

Las molestias físicas impedirán que Gilberto Mora continúe con el Tri para el compromiso ante Chile. El jugador de Xolos volverá a su equipo.

Te puede interesar: México vs Colombia: Gilberto Mora marca un auténtico golazo de estrella mundial

La baja de Mora reduce las opciones disponibles para Rafael Márquez de cara al siguiente encuentro de la Selección Mexicana.

Mateo Chávez tampoco estará ante Chile

En el caso de Mateo Chávez, el motivo de su salida es una suspensión. El futbolista del AZ Alkmaar regresará a su club y no participará en el partido del 6 de octubre.

Hirving Lozano ya dejó la concentración en Los Ángeles

La Dirección Deportiva también confirmó el pasado sábado que Hirving Lozano, jugador del LA Galaxy, dejó la concentración en Los Ángeles por lesión.