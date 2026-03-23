Los Cagous de Nueva Caledonia en Guadalajara, sueños mundialistas y el umbral de una nación posible
En un operativo de seguridad inusual para una delegación deportiva de perfil modesto, la selección nacional de futbol de Nueva Caledonia arribó este domingo a la capital de Jalisco tras un periplo logístico de más de 24 horas que incluyó escalas en la Ciudad de México.
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Sin los lujos de las potencias mundiales ni vuelos fletados, los Cagous descendieron de una camioneta tipo van escoltados por elementos de la Guardia Nacional para participar en el torneo de repechaje intercontinental que se disputará en el Estadio Akron del 26 al 31 de marzo.
El conjunto oceánico, actualmente posicionado en el peldaño 150 del ranking global, inicia hoy sus trabajos de adaptación a los 1,566 metros de altitud de Guadalajara con la mirada puesta en Jamaica, su primer obstáculo en la búsqueda de un milagro deportivo.
Este es el cenit de un proceso de reconocimiento internacional para un territorio que, hasta hace poco, era percibido por la metrópoli francesa como una remota posesión extractiva antes que como una nación con prerrogativas propias
La presencia de Nueva Caledonia en suelo mexicano no puede ser leída únicamente bajo el prisma del balompié y tampoco puede entenderse sin desentrañar el atavismo de su relación con Francia.
El archipiélago melanesio, un “fragmento de Francia” en el Pacífico Sur, situado a más de 11 mil kilómetros de su metrópoli, fue bautizado en 1774 por James Cook, quien creyó ver en sus montañas un reflejo de las Tierras Altas escocesas.
Sin embargo, la impronta británica fue efímera ante la voracidad imperial de Napoleón III, quien en 1853 anexionó el territorio para la República Francesa.
La isla principal, Grande Terre, sirvió durante décadas como colonia penal, un presidio insular que albergó a miles de bagnards —prisioneros franceses sentenciados a trabajos forzados en los bagnes (penales o colonias penales)— y prisioneros políticos, mientras la población nativa, los canacos, era desplazada por un sistema de segregación formalizado en el Código de l'Indigénat de 1887.
El régimen confiscó tierras, limitó las libertades de los canacos y les impuso una carga de humillación que alcanzó su punto más oscuro en la Exposición Colonial de París de 1931. Allí, 111 canacos —incluyendo a Willy Karembeu, bisabuelo del legendario Christian Karembeu— fueron exhibidos en jaulas como caníbales polígamos, obligados a escenificar danzas feroces para el morbo de un país.
Hoy, la importancia de Nueva Caledonia para Francia es una cuestión de prestigio imperial e interés geoeconómico, pues el archipiélago custodia aproximadamente el 25% de las reservas mundiales de níquel, un mineral cuya demanda no deja de expandirse.
En julio de 2025, se firmó el histórico Acuerdo de Bougival, que proyecta la creación del Estado de Nueva Caledonia como una entidad asociada a Francia, reconociendo una nacionalidad caledoniana propia que coexistirá con la francesa. Este nuevo estatus, que se someterá a referéndum en 2026, dota a la participación de los Cagous en Guadalajara de un aura de embajada nacional de un Estado en ciernes.
Durante décadas, el fútbol neocaledonio existió en una suerte de limbo administrativo. Aunque la Federación Caledonia de Futbol (FCF) fue constituida en 1928, el equipo nacional operó durante casi un siglo como un apéndice regional de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).
Esta dependencia impedía su participación en competiciones oficiales de la FIFA y limitaba su radio de acción a los Juegos del Pacífico —donde ejercieron una hegemonía absoluta con siete medallas de oro— y a participaciones como invitado en la Copa de Naciones de la OFC.
El punto de inflexión ocurrió en mayo de 2004, cuando, durante el 54 Congreso de la FIFA en París, Nueva Caledonia fue admitida como el miembro número 205 del organismo.
La contribución de Nueva Caledonia al fútbol europeo ha sido, históricamente, inversamente proporcional a su tamaño demográfico. Jacques Zimako, nacido en Lifou, fue el primer futbolista de etnia canaca en vestir la camiseta de la selección absoluta de Francia en 1977. Su primo, Marc-Kanyan Case, ya había dejado una huella en México durante los Juegos Olímpicos de 1968.
Sin embargo, ninguna figura resume mejor la resiliencia del deportista caledonio que Christian Karembeu. Ganador del Mundial de 1998 y de dos Champions League con el Real Madrid, Karembeu personificó la complejidad del ciudadano colonial. Su decisión consciente de no cantar La Marsellesa era un homenaje silencioso a su bisabuelo y a la memoria de su pueblo.
Hoy, Karembeu actúa como el principal mentor de un grupo que busca replicar su éxito, pero esta vez bajo la bandera de su propia isla.
Para este repechaje, el seleccionador Johann Sidaner ha logrado una incorporación que altera drásticamente el equilibrio competitivo del equipo: Angelo Fulgini.
El mediocampista ofensivo de 29 años, con un valor de mercado que supera los 5 millones de euros y experiencia en la Ligue 1 y la Bundesliga, decidió representar a la tierra de su madre tras la aprobación de la FIFA a finales de 2025.
Fulgini, actualmente en el Al-Taawoun de Arabia Saudita, es el salto de calidad que Nueva Caledonia necesitaba para compensar la composición mayoritariamente amateur de su plantilla, donde la mayoría de los jugadores milita en la liga local (Tiga Sports) o en la quinta división francesa.
El partido contra Jamaica el 26 de marzo en el Estadio Akron los enfrentará a una plantilla de perfil profesional absoluto, con figuras de la Premier League acostumbradas al rigor físico. Por el contrario, los Cagous —apodados así por el ave endémica que no vuela y cuyo canto asemeja un ladrido— representan la resistencia de los pequeños estados insulares.
La gestión del oxígeno en una ciudad de 1,500 metros por encima del nivel del mar será crítica para futbolistas que desarrollan su vida cotidiana a orillas del Pacífico. Sin embargo, la selección ya ha demostrado madurez táctica en su camino hacia México, destacando la contundencia de Joseph Athale —máximo anotador en la fase previa— y la longevidad competitiva de Georges Gope-Fenepej, autor de un doblete en la semifinal ante Tahití.
En un territorio históricamente fracturado entre canacos independentistas y caldoches pro-franceses, la selección de futbol es quizás el único estandarte capaz de generar una amalgama social sin fisuras.
Si logran superar a Jamaica, les esperará la República Democrática del Congo el 31 de marzo por un boleto definitivo al Grupo K del Mundial. Para los Cagous, ganar es una posibilidad remota, pero competir ya es una victoria contra el olvido histórico.