Mundial: Los cinco mejores partidos del Repechaje europeo en la historia
El Mundial 2026 está casi listo, luego de que se diera el sorteo a inicios de diciembre de 2025, sin embargo, aún restan los últimos invitados. Dentro de ellos se encuentran las cuatro selecciones de Europa que restan para completar los grupos de la Copa del Mundo. Dieciséis selecciones del Viejo Continente buscarán esos sitios en los juegos de Repechaje de la UEFA, a realizarse del 26 al 31 de marzo.
Estos juegos de la última parte de la eliminatoria europea dan pretexto para ahondar y conocer más acerca de los mejores partidos que han ofrecido los playoffs de la UEFA. Cabe recordar que dicho formato se introdujo previo al Mundial de Francia 1998 y desde entonces, el Repechaje ha dejado encuentros sumamente emocionantes que han quedado para el recuerdo, como por ejemplo los pases cardiacos que consiguió Francia en dos ocasiones, el enfrentamiento entre dos colosos como Zlatan Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo, o la eliminación de la poderosa Italia en dos ocasiones.
A continuación, recordamos las cinco mejores eliminatorias de Repechaje europeo.
Hungría 1-7 Yugoslavia | 29 de octubre de 1997
Por primera vez en la historia de las eliminatorias europeas se jugaba el Repechaje y dentro de esos juegos, destacó la masacre que propinó la entonces Yugoslavia a Hungría al ganar 1-7 en el juego de ida. Con nombres destacados como Predrag Mijatovic (autor de un triplete), Dragan Stojkovic y Dejan Savicevic, los yugoslavos pusieron prácticamente el boleto en su bolsillo al ganar la ida en el en Ulloi Uti Stadion, de Budapest. Todavía en la vuelta ganaron 5-0, confirmando su pase al Mundial de Francia 98. Años después desaparecería esa poderosa selección, pero de inicio dejó el recuerdo de su aplastante victoria en la primera Repesca de la historia.
Francia 1-1 Irlanda | 18 de noviembre de 2009
Luego de mostrar blasones de orgullo al ser finalistas en dos Mundiales en las tres últimas ediciones (Francia 98 -campeón- y Alemania 2006 -subcampeón- la selección de Francia arrastraba el prestigio al jugar el Repechaje de cara al Mundial del 2010. El martes 18 de noviembre de 2009, Les Bleus disputaban el juego de vuelta de la Repesca ante Irlanda, luego de ganar la ida como visitante por la mínima. Sin embargo en ese juego perdían en casa por 0-1, por lo que el partido se tuvo que ir a los tiempos extra. El nerviosismo se apoderaba de los aficionados presentes en el Stade de France, pero al minuto 103 llegó una jugada sumamente polémica, cuando Thierry Henry se ayudó con la mano para dar pase a William Gallas, quien anotó el tanto del empate y la ventaja en el global. El reclamo de los irlandeses fue épico, sin embargo el gol se daría por bueno, ya que en ese entonces aún no existía el VAR. Así avanzó Francia al Mundial de Sudáfrica 2010, donde el karma les alcanzó al quedar eliminados en primera ronda.
Suecia 2-3 Portugal | 19 de noviembre de 2013
Un día después del polémico triunfo de Francia, dos colosos se enfrentaban por el pase a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Suecia y Zlatan Ibrahimovic recibían a Portugal y Cristiano Ronaldo en el juego de vuelta del Repechaje de UEFA. Los lusos habían ganado la ida en Lisboa por 1-0, por lo que el juego aún estaba abierto y con grandes posibilidades para los locales. Fue hasta la segunda parte cuando Cristiano Ronaldo abrió el marcador, pero ‘Ibra’ dio le daría la vuelta al marcador con un doblete en cuatro minutos. CR7 se mostró como la gran figura al responder con un doblete en dos minutos y así dar el pase a la Copa del Mundo a Portugal y dejando sin Mundial a Ibrahimovic.
Francia 3-0 Ucrania | 19 de noviembre de 2013
El mismo día que Cristiano Ronaldo despedía a Zlatan Ibrahimovic, la selección de Francia consumaba un regreso épico de la mano de Mamadou Sakho, quien anotó un doblete, para conseguir su pase al Mundial de Brasil 2014 tras vencer a Ucrania. En el juego de ida, los ucranianos habían ganado en casa 2-0, marcador contundente, pero el equipo de Didier Deschamps logró la remontada en un juego sumamente emocionante. Primeramente Sakho anotó al 22’, dando esperanzas a los aficionados galos; doce minutos después, al 34’, un joven Karim Benzemá igualaba el marcador global. Al 72 Sakho marcaba el doblete que daba el boleto a los franceses.
Italia 0-0 Suecia | 13 de noviembre de 2017
Una de las sorpresas más grandes de la historia de las eliminatorias mundialistas y del repechaje. Por primera vez, desde 1958, Italia quedaba fuera de un Mundial al quedar eliminada a manos de Suecia, tras empatar sin goles en el juego de vuelta de la Repesca y con la victoria por la mínima diferencia por parte de los suecos en la ida. En San Siro, ante su gente, la Nazionale y sus delanteros Ciro Immobile, Antonio Candreva y Alessandro Florenzi fueron incapaces de marcar un gol para mandar todo a los tiempos extra y así se quedaron sin acudir a Rusia 2018. Un verdadero escándalo el hecho de que Italia se quedara fuera de un Mundial luego de 60 años. Desafortunadamente para Italia, el dolor se extendería al siguiente ciclo, pues de nueva cuenta se quedaron sin ir al Mundial, esta vez al de Qatar 2022, al caer también en Repechaje con Macedonia.