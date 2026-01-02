Los partidos a seguir de la Liga MX Femenil en el Clausura 2026
El Clausura 2026 arrancará el domingo 4 de enero con el duelo entre Chivas y Atlético de San Luis, en el Estadio Akron. El torneo incluirá cuatro jornadas dobles entre enero y abril, además de dos pausas pos Fecha FIFA. Te presentamos los duelos más atractivos del presente torneo.
Guadalajara vs. Atlético San Luis
Chivas ante Atlético San Luis será el partido inaugural del Clausura 2026 el próximo domingo 4 de enero a las 11:00 horas, en el Estadio Akron. Las Chivas llegan renovadas con Jasmine Casárez y Mayra Pelayo como nuevas refuerzos después de haber llegado hasta las Semifinales el torneo anterior.
Necaxa vs. Tigres
Las Amazonas, actuales campeonas de la Liga MX Femenil, arrancarán su camino en el Clausura 2026 el domingo 4 de enero a las 16:00 horas contra Necaxa. El duelo contra Las Centellas será en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.
Cruz Azul vs. Guadalajara
Cruz Azul debutará como local en su nuevo estadio en Morelos contra Chivas en la Jornada 2 del Clausura 2026 el 10 de enero a las 15:45 horas. La Máquina llega a este torneo tras haber registrado su mejor temporada el semestre anterior y en nueva casa.
América vs. Pumas
América enfrentará a Pumas en el Clásico capitalino en la Jornada 6 del Clausura 2026, el 1 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Pachuca vs. Tigres
Pachuca recibirá a Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026, el 1 de febrero a las 19:00 horas, donde la actual campeona de goleo Charlyn Corral será clave en este duelo ante las campeonas de la Liga.
Tigres vs. Cruz Azul
Tigres y Cruz Azul revivirán en la temporada regular el intenso duelo de Semifinales que jugaron en la Liguilla en el torneo pasado. Las Amazonas recibirán a La Máquina en la Jornada 7, el próximo 5 de febrero a las 20:00 horas.
Cruz Azul vs. América
Cruz Azul y América se medirán en la Jornada 8, el 9 de febrero a las 15:45 horas. Las Águilas son favoritas al título y La Máquina compró refuerzos de alto nivel para seguir rompiendo sus propias marcas como lo hizo el pasado torneo.
Guadalajara vs. Atlas
El Clásico tapatío entre Chivas y Atlas se disputará en la Jornada 9, el 15 de febrero a las 11:00 horas, como uno de los partidos de mayor atracción por la historia local de ambos equipos.
Guadalajara vs. América
El Clásico Nacional entre Chivas y América se desarrollará en la Jornada 10, el 22 de febrero a las 17:00 horas. Ambos equipos vienen de enfrentarse en Semifinales con saldo a favor de Las Águilas.
Tigres vs. América
Tigres y América repiten el duelo de la pasada Final en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil el próximo 25 de marzo a las 19:00 horas. Un duelo con historia reciente y de alto nivel.
Rayadas vs. Tigres
El Clásico Regio entre Rayadas y Tigres se celebrará hasta la última la última Jornada 17, el próximo 24 de abril a las 21:06 horas. Este es uno de los partidos de mayor intensidad en la Liga MX femenil.