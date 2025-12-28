Liga MX: ¿Por qué la Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin seleccionados?
La Liga MX tomó un acuerdo en su Asamblea de Dueños pasada: disputar la Liguilla del Clausura 2026 sin seleccionados nacionales. Una medida que le pondrá una dificultad mayor a los clubes que busquen el título.
Equipos como el América, el bicampeón Toluca, los Tigres, el Cruz Azul, las Chivas y otros que sueñen con alzar la copa, deberán arrancar la fase final sin parte de sus mayores figuras.
Te puede interesar: Copa del Mundo: ¿Por qué el Estadio Azteca cambió de nombre para el Mundial 2026?
Conoce la razón por la que los 18 conjuntos de la competición deberán afronta la nueva fase final sin jugadores del Tri y las medidas que tomó la competición para tratar de disminuir este duro impacto.
¿Por qué la Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin seleccionados?
- Para que los seleccionados mexicanos puedan concentrarse cinco semanas antes del Mundial y prepararse para la justa de 2026, que México organiza junto a Estados Unidos y Canadá
En la Asamblea de Dueños pasada, se acordó que una vez concluida la fase regular del Clausura 2026, el 23 de abril, los seleccionados que Javier Aguirre considere para la Copa del Mundo reciban una semana de vacaciones y se concentren para la justa a partir del 30 de abril.
Así, Aguirre tendrá cinco semanas de trabajo con los futbolistas que provengan de la Liga MX, en donde está su base.
El “Vasco” podrá trabajar con elementos como Alexis Vega, Jesús Gallardo o Marcel Ruiz (Toluca), Luis Ángel Malagón e Israel Reyes (América), Raúl Rangel (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul) o Diego Lainez (Tigres), con mucho tiempo de antelación, previo al debut de México en 2026.
¿Qué medidas aplicó la Liga MX para disminuir el impacto de la Liguilla sin seleccionados?
- Eliminar el Play-In y jugar la Liguilla con nueve extranjeros en el campo
Como intento de mitigar el impacto que recibirán algunos cuadros por no contar con sus seleccionados en la cancha, los directivos eliminaron la fase previa a los cuartos de final, el Play-In, además de que se permitirá a los clubes alinear en la Liguilla a sus nueve extranjeros en la nómina, en vez de los siete que se suelen autorizar.
La Liguilla del Clausura 2026 será sui generis, pero los directivos confían en que estas directrices impacten de forma positiva a la selección en la Copa del Mundo, en donde esperan un resultado histórico, que supere los cuartos de final de México 1986.