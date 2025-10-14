Luis Hernández: “Raúl Jiménez y Santiago Gimenez deben jugar juntos el Mundial”
A medida que avanzan los días y el Mundial del 2026 se acerca más, la Selección Mexicana entra cada vez más en escrutinio y análisis. El más reciente lo ha hecho Luis ‘Matador’ Hernández, figura histórica del Tri. En su calidad de máximo goleador mexicano en Copas del Mundo, no tiene duda que la delantera mexicana en el Mundial debe estar conformada por Raúl Jiménez y Santiago Gimenez.
Hernández, mundialista en Francia 98 y Corea-Japón 2002 señala que esta dupla debe ser titular en el Mundial de 2026. Al ser cuestionado si otros atacantes deben ser tomados en cuenta, como el delantero de Chivas, Armando ‘La Hormiga’ González, es contundente al afirmar que es un error candidatear a elementos que apenas son emergentes, como el canterano del Guadalajara.
Te puede interesar: Luis Hernández: “Gilberto Mora va en buen camino”; el Tri Sub-20, “bien, a secas”
“Tengo solamente a ellos dos, a los Jiménez (Raúl Jiménez y Santiago Gimenez); a la ‘Hormiga’ (González no). Es el error que se comete, apenas juegan un torneo, dos o tres partidos y ya son candidatos para jugar el Mundial… Esperemos que los delanteros que estén ahí, sean quienes sean, tengan la confianza para poder llevar a la Selección a buen puerto”, menciona Hernández en entrevista.
Ahondando en el tema de la delantera de la Selección Mexicana, ‘El Matador’ señala que Raúl Jiménez y Santiago Gimenez deben jugar juntos y que el mediocampo debe surtirles de balones para que puedan concretar los goles.
“Yo sí los pondría juntos (a Raúl Jiménez y Santiago Giménez)... si jugábamos Cuauhtémoc (Blanco) y yo, imagínate. Necesitan hacerlos jugar, que no venga uno de ellos a acarrear la pelota, necesitan pases, necesitan variantes, pero esas variantes las necesita generar la gente del medio campo”, afirma.
Por otra parte, Hernández tiene confianza en que México pueda trascender en el Mundial de 2026, pues la calidad de los jugadores es innegable, aunque considera que será importante no hacer muchos cambios en la plantilla a medida que se acerque la Copa del Mundo.
“Hay material humano para que se haga una buena selección en tan poco tiempo, pero si juegan continuamente y sin hacer tantos cambios, pueden llegar a un buen ritmo futbolístico. No lo he visto totalmente en ritmo, se han conseguido cosas buenas, pero creo que Javier (Aguirre) está empezando por tomar el orden, con una manera de jugar que siempre lo ha hecho y ojalá y jueguen continuamente y no anden cambiando jugadores para que tengan un buen ritmo”.
Finalmente, como embajador de la FIFA, Luis Hernández destacó que el máximo organismo rector del futbol mundial se encuentra contento con la organización de México para la Copa del Mundo.
“Están orgullosos, quieren mucho a México; en el tema en el que estamos, yo como embajador, veo que siempre hay un gran respeto y un gran cariño a México. Es la primera vez que un país va a ser anfitrión por tercera ocasión y la FIFA da todo el apoyo, porque México siempre es protagonista con su gente, con su futbol, sus estadios”.