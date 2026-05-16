Manchester City le gana al Chelsea la FA Cup con una genialidad de Semenyo
Con un gol, regalo para la vista, de Antoine Semenyo en la segunda mitad, el Manchester City derrotó al Chelsea y se proclamó campeón de la FA Cup, este sábado en el estadio de Wembley, en Londres.
La derrota deja a los Blues sin opciones de abrir sus vitrinas esta temporada y en una complicada situación liguera que podría cerrarle las puertas a disputar competición europea la próxima temporada.
Es el vigésimo título con el City para el técnico español Pep Guardiola y el segundo esta temporada, tras conquistar la Copa de la Liga y a la espera del desenlace de la Premier League, en pugna con el Arsenal cuando sólo quedan dos fechas para el final.
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Gol icónico
El de Semenyo, de taquito ante más de 83,000 espectadores, quedará como uno de los goles icónicos de las finales de la FA Cup, como en el pasado hicieron jugadores como Ricky Villa, Michael Owen, Roberto Di Matteo o Steven Gerrard.
Haaland realizó un inteligente desmarque por el costado derecho del área del Chelsea y puso el balón atrás hacia Semenyo, que de tacón colocó con maestría su soberbia definición en el palo largo.
Se da la coincidencia que Semenyo, de 26 años, fichado por el City en enero procedente del Bournemouth, nacido a tiro de piedra de Stamford Bridge, el estadio del Chelsea, en el oeste de Londres.
El Chelsea también tuvo ocasiones, sobre todo por medio del argentino Enzo Fernández, pero a los Blues les faltó precisión o contundencia en la definición.
Así, el Manchester City vuelve a hacerse con la Copa de Inglaterra, tres años después de su último triunfo en la competición y tras dos fracasos consecutivos en la final de las ediciones de 2024 (Manchester United) y 2025 (Crystal Palace).
"Muy especial. Estoy muy feliz. Todo lo que ha sido mi etapa aquí en el City ha sido fantástico", declaró el capitán del City, el portugués Bernardo Silva, uno de los veteranos del plantel y que dejará el club al término de la temporada. "Ojalá todavía podamos mantener un pequeño sueño por el que luchar en la Premier League".
"Nunca había competido por trofeos como este antes, así que todo es nuevo para mí. Ojalá podamos rematar el trabajo", se expresó en la misma línea Semenyo.
Opción de triplete doméstico
Los Citizens, inmersos en una racha de 21 partidos sin perder en competiciones domésticas, se quedarán a cinco puntos del líder Arsenal si los Gunners vencen en casa al descendido Burnley el lunes.
Los hombres de Guardiola pueden recortar de nuevo la desventaja a dos puntos con una victoria en Bournemouth en su penúltimo partido de la temporada el martes.
Pero el Arsenal seguiría asegurándose su primer título inglés desde 2004 si gana en el campo del Palace el 24 de mayo.
El Chelsea, por su parte, cierra una temporada en blanco, menos de un año después de haberse proclamado Campeón del Mundo de clubes.
Y los Blues, con Calum McFarlane como DT interino, corren el riesgo de no disputar ninguna competición europea la próxima temporada, ya que su actual noveno puesto en la Premier League, a dos fechas del final, no le concede boleto.
La sequía en el ámbito nacional del Chelsea se prolonga con esta cuarta final de Copa perdida, después de 2020, 2021 y 2022. El último título de los londinenses en Inglaterra se remonta a 2018, en esta misma competición. AFP