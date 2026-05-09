Manchester City vence al Brentford y mete presión al Arsenal
El Manchester City marcó tres goles en la segunda parte contra el Brentford (3-0), este sábado en su estadio, para seguir creyendo en el título de la Premier League, aunque el líder, el Arsenal, sigue teniendo la sartén por el mango.
El Manchester City (2º, 74 puntos) se sitúa a dos del Arsenal en vísperas del corto desplazamiento del líder al campo del West Ham, primer equipo en puestos de descenso.
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El equipo de Pep Guardiola marcó las diferencias en la segunda mitad gracias a Jérémy Doku (60'), Erling Haaland (75') y Omar Marmoush (90'+2), mejorando de paso una diferencia de goles que podría ser crucial en la lucha por el título.
Doku, el jugador del momento
Doku firmó otra actuación destacada, cinco días después de un doblete que permitió al City evitar lo peor en el campo del Everton (3-3).
El exjugador del Rennes, de 23 años, incontrolable por la banda izquierda, sacó rápido un córner con Bernardo Silva, recuperó el balón y, tras un rechace favorable, colocó un disparo ajustado a la escuadra de la portería defendida por Caoimhin Kelleher.
El guardameta irlandés volvió a ser batido por Haaland, que necesitó dos intentos para firmar, de tacón, su 26º gol de la temporada en la Premier League.
A continuación el delantero noruego lanzó a Marmoush para el gol de la sentencia.
Gianluigi Donnarumma, el portero del City, pasó apuros ante un saque de banda largo de Michael Kayode (7'), una falta lanzada por Mathias Jensen (15') y un disparo de Igor Thiago (55').
El Brentford, octavo y en plena lucha por los puestos europeos, reclamó además, sin éxito, un penalti por un supuesto empujón de Matheus Nunes sobre Kevin Schade (71').
Los Citizens reciben al Crystal Palace el miércoles en el partido aplazado, antes de concluir el campeonato frente al Bournemouth y el Aston Villa.
Liverpool y Chelsea igualan fuerzas
Antes, dos de los grandes de la Premier League, Liverpool y Chelsea, empataron 1-1 en Anfield, un resultado que no les sirve en sus objetivos para este final de temporada.
Para el Chelsea (9º con 49 puntos), al menos, el empate pone fin a una racha de seis derrotas consecutivas que le alejaron de las posiciones de Champions y presentarse en la final de la FA Cup, el próximo sábado ante el Manchester City, sin esa carga en los hombros.
El Liverpool (4º con 59 puntos) no tiene suficiente por ahora para validar su presencia en la próxima edición de la Champions.
En un estadio de Anfield bañado por el sol, los locales salieron muy activos en busca del gol, impulsados por la viveza del joven extremo de 17 años Rio Ngumoha, titular en la banda izquierda ante la ausencia por enfermedad de Florian Wirtz.
El joven extremo, formado en el Chelsea, fue el autor del pase que el neerlandés Ryan Gravenberch convirtió en el primer gol (6').
Los Blues empataron con una falta lanzada por Enzo Fernández que la defensa y el guardameta de los Reds Giorgi Mamardashvili dejaron pasar (35').
Y podrían haberse adelantado si no fuera por el fuera de juego, por cuestión de milímetros, de Marc Cucurella en la acción que acabó en gol de Cole Palmer (49').
Este aviso despertó al Liverpool, más dominador en una segunda parte en la que el árbitro tuvo mucho trabajo, entre penales reclamados por ambos equipos y goles anulados, como el de Curtis Jones por posición de fuera de juego de su asistente Cody Gakpo (58').
Los Reds seguramente merecieron ganar por el número de ocasiones creadas, como dos disparos de Dominik Szoboszlai, repelido el primero por al arquero Filip Jorgensen (59') y el segundo por el poste (71'), y un cabezazo del capitán Virgil van Dijk al larguero (79'). AFP