Manchester City renueva cinco años a Abdukodir Khusanov, mundialista con Uzbekistán
El Manchester City anunció el sábado la renovación por cinco años de su defensa uzbeko Abdukodir Khusanov.
El defensa central de 22 años, que se unió a las filas del club citizen en enero de 2025 procedente del Lens francés, ayudó al club inglés a conquistar el doblete de Copa de Inglaterra y Copa de la Liga la pasada temporada.
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Internacional con Uzbekistán, ha disputado 30 encuentros con la selección, incluidos tres en fase de grupos del ya terminado Mundial 2026.
"Este es un gran día para mí y mi familia. Estoy realmente feliz por renovar con el City", declaró el defensa, citado en un comunicado.
"He disfrutado cada minuto desde que llegué a Mánchester y siento que estoy creciendo y aprendiendo mucho como jugador", añadió.
"Tengo un nuevo desafío ahora, impresionar a Enzo Maresca y a su equipo técnico para asegurar que estoy regularmente en sus planes. Estoy determinado para lograrlo", dijo Khusanov en referencia al nuevo DT del City.
Se trata del segundo jugador en renovar esta semana, luego de que el atacante Phil Foden firmase esta semana un nuevo contrato de cuatro años.
"Estamos realmente satisfechos e impresionados con la evolución de Khusanov desde su llegada a Inglaterra", declaró Hugo Viana, director de fútbol del Manchester City.
"Con solo 22 años, sus mejores años están por llegar y su potencial para ser aún mejor salta a vista de todos", concluyó Viana. AFP