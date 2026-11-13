Manchester United hace oficial la llegada de Pochettino; US Soccer anuncia su salida

El argentino Mauricio Pochettino fue nombrado este viernes nuevo entrenador del Manchester United en reemplazo de Michael Carrick, destituido esta misma semana después del peor inicio de temporada en la historia reciente del club inglés.

Seleccionador de Estados Unidos desde 2024, el técnico santafesino, de 54 años, asumirá el cargo a partir del próximo miércoles, tras el fin de la Fecha FIFA, dijo el United en un comunicado. De esta manera, Pochettino dirigirá a Estados Unidos este sábado y el próximo martes contra Haití, por los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf en Miami y Cincinnati, respectivamente.

Pochettino condujo al combinado de las barras y las estrellas hasta Octavos de final del último Mundial. Hace apenas tres meses, había ampliado su contrato como DT hasta la próxima Copa del Mundo en 2030.

El Manchester United anunció en su comunicado que habían alcanzado un acuerdo con la federación estadounidense para liberar al argentino "una vez concluyan sus responsabilidades con la selección masculina de Estados Unidos".

Mauricio Pochettino es el nuevo entrenador del Manchester United. pic.twitter.com/zH96LEg8HB — Manchester United (@ManUtd_Es) November 13, 2026

"El argentino es reconocido por su estilo de futbol de alta intensidad y vocación ofensiva, por su dedicación a construir equipos fuertes y cohesionados y por su extraordinario historial en el desarrollo de jugadores a nivel individual", agregó el histórico club inglés.

La contratación del exentrenador de Espanyol, Southampton, Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain puso fin a la etapa de Carrick en un Manchester United que atraviesa una de las campañas más delicadas de su historia reciente.

Today, @ussoccer has announced that Mauricio Pochettino will depart his role as head coach of the USMNT to become the head coach of @ManUtd.



Pochettino and his staff will continue to coach the two upcoming Concacaf Nations League matches vs. Haiti.



📝: https://t.co/q1039hQmp7 pic.twitter.com/qQGwSUpIrR — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 13, 2026

El conjunto de Old Trafford apenas ganó uno de sus diez primeros partidos de la actual Premier League y ocupa el 18º puesto, en zona de descenso, con apenas ocho puntos.