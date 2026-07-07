Se acaba el sueño de los anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos son eliminados en octavos
Los octavos de final han sido el acabose para México, Canadá y, ahora, Estados Unidos. En cuestión de tres días, los tres países anfitriones de Norteamérica 2026 se han despedido de la Copa Mundial. Con esto, se mantiene la racha de 28 años sin que un país sede pueda coronarse campeón del certamen.
El primero en decir adiós fue el conjunto de la Hoja de Maple, que el pasado sábado 4 de julio cayó por una dolorosa derrota de 0-3 ante Marruecos. Los Leones del Atlas se encargaron de cortar las aspiraciones canadienses con un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto más de Soufiane Rahimi.
Al día siguiente, el domingo 5 de julio, la guillotina le cayó a México, que no pudo hacer valer la localía en el Estadio Azteca para dar el siguiente paso y terminó perdiendo 2-3 ante Inglaterra. Jude Bellingham, con dos tantos, y Harry Kane fueron los verdugos ingleses para sentenciar a los mexicanos, que solo pudieron descontar por conducto de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
Por último, este lunes 6 de julio llegó el turno de Estados Unidos. En su caso, cayó por 1-4 ante Bélgica, en un duelo que también incluyó un doblete de Charles De Ketelaere, así como un tanto de Hans Vanaken y uno más de Romelu Lukaku, mientras Malik Tillman marcó el único gol de las Barras y las Estrellas.
México, el mejor de los anfitriones
A pesar de que todos se despidieron en la misma ronda, los dirigidos por Javier Aguirre se marchan como los que mejor aprovecharon las condiciones de local. De hecho, fueron los únicos que superaron la primera fase como líderes invictos del Grupo A con 9 puntos. En total, disputaron 5 partidos durante la Copa del Mundo, con 4 victorias y 1 derrota, para un 80 % de efectividad. Además, anotaron 10 goles y solo recibieron 3, manteniendo el arco en cero en sus primeros cuatro duelos.
Por su parte, Estados Unidos también avanzó como líder del Grupo D, pero de forma imperfecta, con 6 puntos. En total, contando sus partidos de eliminación, logró un récord de 3 triunfos y 2 descalabros, para una efectividad del 60 %. Si bien anotó 11 tantos, recibió 8 goles en contra.
Finalmente, Canadá, aunque por primera vez en su historia superó la fase de grupos, fue el único de los países organizadores que culminó como segundo de su sector, con 4 puntos en el Grupo C. En cuanto a su marca en el torneo, quedó con solo 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, para una efectividad del 46.7 %, registrando 9 goles a favor y 6 en contra.
Continúa la "maldición" de los anfitriones
A lo largo de la historia del futbol, solo seis países han logrado levantar la Copa del Mundo en su propia casa. Ellos han sido Uruguay en la primera justa de 1930, Italia en 1934, Inglaterra en 1966, Alemania en 1974, Argentina en 1978 y, más recientemente, Francia en 1998.
No obstante, desde entonces ningún otro equipo ha logrado sacar el máximo provecho de su condición de organizador. Los que más lejos llegaron en el intento fueron Corea del Sur en 2002, Alemania en 2006 y Brasil en 2014, los tres eliminados en semifinales, siendo los germanos los únicos que lograron, al menos, ganar la medalla de bronce en el duelo por el tercer puesto.
En contraparte, destacan los casos de Sudáfrica 2010 y Qatar 2022, donde ambas naciones se convirtieron en las únicas sedes que ni siquiera pudieron superar la primera ronda. De hecho, sobresale el caso de los asiáticos, que cerraron su justa como los peores anfitriones en términos estadísticos al perder todos y cada uno de sus partidos.
- 1998: Francia (Campeón)
- 2002: Corea del Sur (4.° lugar) / Japón (Eliminado en octavos de final)
- 2006: Alemania (3.er lugar)
- 2010: Sudáfrica (Eliminado en fase de grupos)
- 2014: Brasil (4.° lugar)
- 2018: Rusia (Eliminado en cuartos de final)
- 2022: Qatar (Eliminado en fase de grupos)
- 2026: México, Canadá y Estados Unidos (Eliminados en octavos de final)