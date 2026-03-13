Marcel Ruiz sufre grave lesión y enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026
El futbol volvió a detenerse de golpe para Marcel Ruiz. En medio de una temporada en la que se había consolidado como uno de los mediocampistas más importantes del Deportivo Toluca FC, el jugador mexicano sufrió una grave lesión de rodilla que lo obligará a comenzar un largo proceso de recuperación.
El club escarlata informó que el futbolista presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha, daño que se produjo durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf disputado en San Diego.
De acuerdo con el parte médico difundido por la institución, Ruiz será sometido a una cirugía en los próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución tras la intervención. “Todos quienes formamos parte de esta institución lamentamos lo sucedido y nos solidarizamos con él, deseándole pronta recuperación”, señaló el club en su comunicado.
La lesión representa un golpe importante para Toluca, que pierde a uno de los motores de su mediocampo en un momento clave de la temporada tanto en la Liga MX como en la competencia continental.
Pero el impacto puede ir más allá del presente del club. Una lesión de ligamento cruzado suele requerir entre siete y nueve meses de recuperación, a lo que se suma el tiempo necesario para recuperar ritmo competitivo. Ese calendario coloca a Marcel Ruiz en una carrera contrarreloj en su aspiración de llegar en plenitud al Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
A sus 24 años, el mediocampista vivía uno de los momentos más sólidos de su carrera y buscaba consolidarse como una alternativa real en el mediocampo de la Selección de futbol de México dentro del proceso que encabeza Javier Aguirre.
El futbol mexicano conoce bien lo cruel que puede ser este tipo de lesiones en vísperas de un Mundial. Jugadores como Luis Montes se perdieron el Copa Mundial de la FIFA 2014 tras romperse el ligamento cruzado en un amistoso previo al torneo, mientras que Alberto Onofre quedó fuera del Copa Mundial de la FIFA 1970 apenas días antes de que iniciara la competencia.
Para Ruiz, el desafío ahora será superar la cirugía, completar la rehabilitación y regresar al nivel que lo había convertido en uno de los mediocampistas mexicanos más constantes del momento. El camino será largo, pero también puede ser el inicio de otra batalla en su carrera, ya que es problabe que no alcance para estar en la lista final del Vasco Aguirre.