Marco Fabián: "Hoy falta un líder nato en la Selección Mexicana"
La relevancia que se le da a la opinión del futbolista dentro de la Selección Mexicana ha cambiado con el tiempo. De acuerdo con Marco Fabián, anteriormente existía una mayor apertura para escuchar a los jugadores, particularmente a aquellos con un liderazgo consolidado.
Figuras como Rafael Márquez, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa y Javier “Chicharito” Hernández tenían un peso específico en el grupo, con voz y voto. El campeón olímpico no percibe actualmente la presencia de un líder nato dentro del grupo en la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre hacia la Copa del Mundo 2026.
“Hoy en la Selección quitando a Memo Ochoa no veo un líder nato. Yo sé que Edson (Álvarez) va en ese camino, pero realmente todavía le falta seguir trabajando. Está haciendo muy bien las cosas en Europa, pero no podemos compararlo todavía con Rafa Márquez. Antes había ese liderazgo para tener más opiniones dentro de las decisiones que toma la directiva”, comparte Marco Fabián en entrevista con Sports Illustrated México.
Hoy en día, esa estructura parece haberse diluido. Aunque jugadores como Edson Álvarez están en camino de asumir ese rol, aún considera que deben seguir madurando y consolidando su liderazgo. Todavía no se le puede comparar con la influencia que ejercían referentes como Rafael Márquez.
¿Qué es un buen líder?
El ejemplo de tus propias actuaciones, disciplina, forma de trabajar y forma de ser, la dedicación y todo. Para mí el mayor ejemplo es Rafa Márquez porque es un líder nato a través de cómo actúa. Un líder no es el que grite más o regañe más, es a través del ejemplo en cada una de las cosas.
¿Faltan líderes natos en la selección?
Para mí sí. Ojalá que haya muchos más. No debe haber uno o dos. Todos pueden ser líderes por su forma de hablar o de ser, pero creo que faltan más líderes en Selección Mexicana hoy en día. Van en ese proceso y en un cambio generacional y creciendo para poder llegar a ser esos líderes.
Marco Fabián considera que Alexis Vega es un futbolista con la capacidad de influir en el mediocampo y con un evidente potencial para dar el salto al futbol europeo.
“Me gusta mucho su forma de jugar y golpeo de balón. Me identifico con él en esa parte. No sé qué hace en México, debería de estar en Europa o un Orbelín Pineda o el Piojo Alvarado, que tienen técnica, inteligencia y capacidad de definir partidos. Espero que Alexis tenga un gran Mundial y el irse a Europa depende de otras circunstancias, pero lo veo triunfando en el futbol mundial. Está para irse a un equipo importante”, enfatiza.
“Ojalá hubiera 500 mexicanos en Europa como los hay argentinos o brasileños, pero las oportunidades no son las mismas. Ojalá veamos más mexicanos triunfando en Europa”.
Cuando se le pregunta qué jugador ha llamado más su atención en este tercer proceso mundialista bajo el mando de Javier Aguirre, no duda ni un segundo antes de responder.
La promesa: Gil Mora
“Estoy maravillado con lo que está haciendo Gil Mora, es un chico impresionante, me tocó jugar con su papá. Es un chico que tiene características importantes, a su corta edad tiene ese liderazgo, responsabilidad y no tiene ese miedo, lo demostró en esta Copa Oro y creo que tiene un gran futuro. Me quedo la verdad con él”.
Javier Aguirre es un técnico con amplia experiencia, curtido en múltiples procesos de Selección, y su presencia no solo aporta conocimiento táctico sino también les ayuda a aliviar la presión que recae sobre el Tri, que el próximo año jugará el Mundial en casa. Su voz, cargada de historia y vivencias mundialistas, tiene el poder de orientar.
Y Marco Fabián mira en Ochoa (no convocado en esta Fecha FIFA) y en el goleador mexicano Raúl Jiménez, a dos jugadores con mayor experiencia para aportar a esta Selección Mexicana para alcanzar metas importantes.
La medalla de oro olímpica de Londres 2012 sigue brillando en sus recuerdos. Un logro imborrable que espera siga inspirando a las generaciones futuras. Aunque ya pasaron 13 años desde aquella hazaña, los integrantes de ese equipo mantienen vivo el vínculo.
“Tenemos un chat con todos los medallistas olímpicos y nos felicitamos cada aniversario. El tiempo pasa, pero parece que fue ayer. Seguimos recordando esa historia, que creo es de las más bonitas que le han pasado a este país. Es un gran orgullo y estoy muy agradecido con Dios por haberlo vivido. Espero que siga siendo una motivación para que todos vean que los sueños se pueden cumplir”.
¿Crees que México tiene todo para poder avanzar a siguientes fases en el Mundial de 2026?
Tiene todo y tiene que ser el Mundial, tiene el jugador extra que es la afición y el país, eso tiene que influir bastante, no se tiene que convertir en presión. La Selección Mexicana siempre en el Azteca ha sacado grandes resultados y tiene que aprovechar la localía para que la Fase de Grupos no se complique y puedan ir avanzando y soñando.
Como fan espero verlos campeones del mundo. El talento y el futbol lo tienen. Están en su país y con su gente. Estamos todos en el mismo barco como mexicanos y hay que apoyar.