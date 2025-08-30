Marco Fabián: 'Chivas debe seguir fiel a su historia'
Marco Fabián es claro. Él se formó en Chivas, equipo al que llegó desde los 7 años, un club únicamente con futbolistas mexicanos. Al haberse desarrollado ahí, defiende la tradición afirmando que no debe cambiar porque es la "esencia" del club y que, históricamente, ha permitido que el equipo compita y produzca jugadores importantes a través de sus "fuerzas básicas”.
En entrevista con Sports Illustrated México cree que Chivas no debería cambiar esta política sino enfocarse en sus fuerzas básicas.
Marco Fabián y la importancia de las fuerzas básicas en Chivas
Menciona a Omar Bravo, Javier “Chicharito” Hernández, Carlos Vela y él mismo como ejemplos de jugadores exitosos que salieron de las fuerzas básicas de Guadalajara, aunque reconoce que actualmente es más difícil que antes. Considera que el último jugador que Chivas potenció fue Mateo Chávez quien se fue a AZ Alkmaar de la Eredevisie.
“Hoy, aunque hay menos jugadores destacados, creo que todavía siguen surgiendo futbolistas importantes. Me da mucho gusto ver, por ejemplo, que El Tiloncito jugó un torneo y ahora ya se fue a Países Bajos.
“Creo que, a pesar de que es un poco más escaso, cuando salen dos o tres buenos jugadores, se confirma que sigue habiendo calidad. Lo ideal sería que no salieran solo uno o dos sino que volviera a haber una mayor cantidad, como ocurría antes. Aun así, pienso que hoy en día el que logre destacar claramente puede abrirse camino”, enfatiza el campeón olímpico.
Esto se relaciona con su postura previa de que Chivas debe seguir confiando en sus fuerzas básicas para desarrollar talento mexicano, en lugar de cambiar su esencia de solo tener jugadores nacionales.
“Eso es lo que siempre ha ayudado: han surgido jugadores importantes a lo largo de muchas generaciones, no solo en la mía, sino también antes y después. Jugadores que han triunfado, no solo en México, sino también en el extranjero”.
“Creo que el enfoque debe estar en fortalecer el trabajo en las fuerzas básicas. De ahí es de donde saldrán los futbolistas capaces de competir y de obtener campeonatos, que es lo que todos queremos ver en Chivas. Para mí, ni siquiera debería considerarse como opción cambiar la esencia del club incorporando extranjeros. Eso no está —ni debe estar— sobre la mesa”.
Marco Fabián critica la abundancia de jugadores extranjeros en otros equipos de la Liga mexicana, lo que, según él, dificulta el desarrollo del talento nacional y la oportunidad para los jóvenes mexicanos de llegar a Primera División. Para él, Chivas es un ejemplo de cómo se puede competir y triunfar confiando en el talento local y el trabajo de cantera, sin necesidad de recurrir a futbolistas foráneos.
Dejó México a los 23 años para jugar en Alemania. A pesar de ser un medallista olímpico y un jugador icónico y campeón de Chivas con más de 50 goles, al llegar a Alemania se encontró con que nadie lo conocía, siendo llamado "el mexicano”. Esta situación de "empezar de cero" fue impactante para él, marcando un punto de inflexión en su vida donde tuvo que adaptarse completamente y demostrar su valía.
Este cambio lo llevó a adaptarse a una nueva cultura, aprender el idioma, y adoptar una mayor disciplina y puntualidad, lo que considera que lo ayudó a crecer como persona y a cambiar su forma de pensar.