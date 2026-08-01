Maresca debuta como DT de Manchester City con derrota ante Inter en amistoso
El primer partido de Enzo Maresca como entrenador del Manchester City se saldó con derrota para los Citizens en la tanda de penaltis, después de empatar 1-1 con el Inter de Milán en un amistoso disputado en Hong Kong este sábado.
Matteo Lavelli marcó el penalti decisivo para asegurar el triunfo por 3-1 en la tanda para los campeones italianos, en el estreno de Maresca al frente del City desde que asumió el cargo en junio en sustitución del legendario Pep Guardiola.
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El joven Divin Mubama había adelantado al City en el minuto 14, pero el Inter igualó por medio del francés Benjamin Pavard seis minutos después.
Los próximos amistosos del City serán ante el K League All-Stars (equipo de estrellas de Corea del Sur), el 5 de agosto, y ante el Atlético de Madrid, el 9 del mismo mes. AFP