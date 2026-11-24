Marruecos, despojado este martes del título de campeón de la Copa Africana 2025 en beneficio de Senegal por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), anunció su deseo de "emprender todos los procedimientos legales necesarios" contra esa decisión.

La Real Federación de Futbol de Marruecos (FRMF), que manifestó su "protesta" por el rechazo de su solicitud de aplazar la decisión, podría acudir ante el Tribunal Federal suizo, que se pronuncia sobre el procedimiento, pero no sobre el fondo.

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En su comunicado, la FRMF menciona un "contacto" que, según ella, habría tenido lugar "entre el árbitro alemán, Ulrich Haas (uno de los tres jueces árbitros que emitieron la decisión), y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, 48 horas antes de que se anunciara la decisión". AFP