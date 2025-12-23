Martín Anselmi, ex de Cruz Azul, es nombrado técnico del Botafogo tras fracaso en el Porto
Luego de su mal paso por el Porto de la liga de Portugal, equipo al que llegó tras abandonar al Cruz Azul, el técnico argentino Martín Anselmi ya tiene nuevo equipo para dirigir en este cierre de año.
Tras varios rumores de su futuro, donde incluso se mencionó que podría regresar al futbol mexicano tras su buen paso por Cruz Azul, al que llevó a dos finales de la Liga MX, finalmente se hizo oficial que el técnico argentino dirigirá en Brasil al Botafogo.
Anselmi llega como reemplazo de Davide Ancelotti, hijo del técnico italiano Carlo Ancelotti y actual estratega de la selección de Brasil. El entrenador italiano dejó al Botafogo apenas cinco meses después de asumir el cargo.
Fue a través de sus redes sociales donde el ‘Fogao’ informó de la llegada del técnico argentino, que firmó con el cuadro carioca por dos años.
“Martín Anselmi es el nuevo entrenador del Botafogo. El argentino firmó un contrato de dos años con el Glorioso. ¡Bienvenido, entrenador!”.
Martín Anselmi ¿Cuándo debuta con el Botafogo?
Recién se dio el anuncio de la llegada de Martín Anselmi al Botafogo, no obstante su debut en el banquillo tendrá que esperar debido a la ausencia de juegos en estas fechas de fin de año. Así, el estratega argentino dirigirá su primer partido ante el Portuguesa RJ, en encuentro de la Serie A Carioca, el próximo 14 de enero.
Martín Anselmi y su paso como entrenador
Martín Anselmi debutó como entrenador en el Unión La Calera, del futbol chileno (2022) para después emigrar a Ecuador con el Independiente del Valle, escuadra con la que brilló al conseguir una Copa Ecuador, una Supercopa de Ecuador, una Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana.
Su buen paso con Independiente del Valle le dio pase al futbol mexicano con el Cruz Azul, equipo al que revolucionó con buen futbol y que llevó a dos finales. Sin embargo, cuando se esperaba aún más del argentino con La Máquina, éste decidió emigrar al Porto de Portugal en este 2025, siendo criticado por la afición y el medio futbolístico mexicano por las formas en que dejó al cuadro celeste.
Con el Porto, Anselmi estuvo por un periodo muy corto, de apenas casi seis meses, desde su nombramiento en enero de 2025 hasta su salida en julio de 2025, donde apenas dirigió 21 partidos, en los que sumó 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas, terminando su ciclo tras una decepcionante actuación en el Mundial de Clubes.