Copa Intercontinental: El Cruz Azul firma una eliminación más; cae en el Derbi de las Américas ante el Flamengo
Apenas el sábado, hace menos de cinco días, el Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, fue eliminado en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX. El primer golpe en la naciente gestión del entrenador argentino, quien tenía este miércoles una oportunidad de enmendar el camino, pero falló.
Luego de 90 minutos, los celestes perdieron 1-2 ante el Flamengo, campeón brasileño y de la Copa Libertadores, y fueron eliminados de la Copa Intercontinental, que se disputa en Catar.
El triunfo le valió a cuadro rojiblanco para conquistar el Derbi de las Américas, una especie de cuartos de final del torneo de la FIFA, además de la clasificación a las semifinales, la Copa Challenger, en donde espera el Pyramids FC egipcio.
Los sudamericanos siguen con vida, mientras que el Cruz Azul, que obtuvo el boleto al certamen por ganar la Copa de Campeones de la Concacaf pasada, se fue a su casa y no logró igualar la hazaña del Pachuca, que el año pasado llegó a la final de la Intercontinental, que perdió ante el Real Madrid.
El partido
Cruz Azul trató de sorprender al Flamengo en los minutos iniciales del partido y al 13, Rodolfo Rotondi, con un desborde por izquierda, estuvo cerca de marca gol al manda un disparo al poste derecho del portero Agustín Rossi.
Cuando parecía un duelo dominado por los celestes, un error en una salida de Gonzalo Piovi le regaló un balón en el área chica a Giorgian de Arrascaeta, que el uruguayo aprovechó para burlar al guardameta Andrés Gudiño y con el marco abierto convertir el 0-1.
La anotación no bajó los ánimos de “La Máquina”, que buscó empatar con otro remate de Rotondi, al 19, y un tanto anulado de Gabriel Fernández, por fuera de lugar.
La búsqueda del Cruz Azul pagó réditos al 44, cuando un despeje defensivo le permitió a Jorge Sánchez, en la media luna, dispara de volea y convertir el 1-1 al medio tiempo.
En la segunda parte, el Cruz Azul siguió atacando en los primero minutos, pero solo le alcanzó para un remate a puerta de Gabriel Fernández, rechazado por Agustín Rossi.
Fue todo para el conjunto cementero, que le cedió el control del balón a los brasileños, quienes tras fallas de Bruno Henrique, al 49, y de Gonzalo Plata, al 70, sentenció el encuentro.
Al 71, Piovi volvió a cometer un error, ahora en un intento de despeje le dejó a otra pelota en el área a Arrascaeta, quien de zurda concretó el 1-2 final.