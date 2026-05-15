Máximas goleadoras históricas: el legado ofensivo de América y Rayadas
América ha construido gran parte de su historia ofensiva a través de delanteras determinantes en la Liga MX Femenil. La máxima goleadora histórica del club es Kiana Palacios con 91 anotaciones, seguida por Daniela Espinosa con 86 goles, una de las referentes del ataque azulcrema que continúa vigente en el equipo.
En el tercer lugar aparece Scarlett Camberos con 55 goles, consolidándose como una de las atacantes más influyentes del plantel y pieza clave en su segunda etapa con el club. Muy cerca se ubica Casandra Cuevas, hoy futbolista de Toluca, con 53 anotaciones, dejando su huella en la historia ofensiva del América.
El quinto lugar lo ocupa Katty Martínez, también con 53 goles durante su etapa en Coapa. Actualmente, juega para Rayadas, pero sigue siendo una de las máximas goleadoras históricas de la Liga MX Femenil con 155 tantos, reflejando la calidad de las delanteras que han pasado por el club azulcrema.
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Rayadas ha construido su historia ofensiva con delanteras que marcaron distintas etapas del club. La máxima goleadora histórica es Desirée Monsiváis con 122 anotaciones, marca conseguida durante su etapa en Monterrey y que permanece como el registro más alto en la historia del equipo.
Muy cerca aparece Christina Burkenroad con 117 goles, principal referente ofensiva del club en la actualidad y la jugadora más cercana a romper ese récord histórico. Su constancia la ha consolidado como una de las figuras más importantes en la era reciente de Rayadas.
El Top 5 lo completan Diana Evangelista con 59 anotaciones, todavía en activo dentro de la Liga MX Femenil, y Daniela Solís, ya retirada, también con 59 goles, ambas parte de distintas etapas que reflejan la evolución ofensiva y la consistencia de Rayadas como una de las potencias del futbol mexicano femenil.