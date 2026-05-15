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Máximas goleadoras históricas: el legado ofensivo de América y Rayadas

América y Rayadas han construido su historia con delanteras legendarias que marcaron récords de goles y distintas etapas del futbol femenil mexicano.

Yarek Gayosso

Scarlett Camberos se ha consolidado como una de las futbolistas desequilibrantes América.
Scarlett Camberos se ha consolidado como una de las futbolistas desequilibrantes América. / Dylan Buell/Getty Images for World Sevens Football

América ha construido gran parte de su historia ofensiva a través de delanteras determinantes en la Liga MX Femenil. La máxima goleadora histórica del club es Kiana Palacios con 91 anotaciones, seguida por Daniela Espinosa con 86 goles, una de las referentes del ataque azulcrema que continúa vigente en el equipo.

En el tercer lugar aparece Scarlett Camberos con 55 goles, consolidándose como una de las atacantes más influyentes del plantel y pieza clave en su segunda etapa con el club. Muy cerca se ubica Casandra Cuevas, hoy futbolista de Toluca, con 53 anotaciones, dejando su huella en la historia ofensiva del América.

El quinto lugar lo ocupa Katty Martínez, también con 53 goles durante su etapa en Coapa. Actualmente, juega para Rayadas, pero sigue siendo una de las máximas goleadoras históricas de la Liga MX Femenil con 155 tantos, reflejando la calidad de las delanteras que han pasado por el club azulcrema.

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Scarlett Camberos recuperó protagonismo y volvió a ser pieza clave en el ataque azulcrema.
Scarlett Camberos recuperó protagonismo y volvió a ser pieza clave en el ataque azulcrema. / Agustin Cuevas/Getty Images)

Rayadas ha construido su historia ofensiva con delanteras que marcaron distintas etapas del club. La máxima goleadora histórica es Desirée Monsiváis con 122 anotaciones, marca conseguida durante su etapa en Monterrey y que permanece como el registro más alto en la historia del equipo.

Muy cerca aparece Christina Burkenroad con 117 goles, principal referente ofensiva del club en la actualidad y la jugadora más cercana a romper ese récord histórico. Su constancia la ha consolidado como una de las figuras más importantes en la era reciente de Rayadas.

El Top 5 lo completan Diana Evangelista con 59 anotaciones, todavía en activo dentro de la Liga MX Femenil, y Daniela Solís, ya retirada, también con 59 goles, ambas parte de distintas etapas que reflejan la evolución ofensiva y la consistencia de Rayadas como una de las potencias del futbol mexicano femenil.

Desirée Monsiváis es la máxima goleadora histórica de Rayadas.
Desirée Monsiváis es la máxima goleadora histórica de Rayadas. / Hector Vivas/Getty Images
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Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

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