Memo Ochoa pide paciencia para Rafa Márquez

Guillermo Ochoa pidió paciencia para Rafael Márquez en su papel de nuevo técnico de la Selección Mexicana, luego de que comenzara su aventura como seleccionador del Tri sin ganar en cuatro amistosos: empates 1-1 ante Colombia y Perú, y derrotas contra Estados Unidos (3-0) y Chile (2-0).

Ochoa conoce al entrenador desde su etapa como futbolista. Ambos integraron las convocatorias de México para los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, y coincidieron en el último proceso de Javier Aguirre, cuando Márquez fue auxiliar técnico, incluido el Mundial 2026.

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Desde esa experiencia, consideró que el nuevo estratega necesita tiempo para implementar una propuesta distinta a la de Aguirre.

"Cuando se decide por algún entrenador y se firma por algún tiempo, hay que darle ese tiempo, porque los partidos amistosos son para eso. Poco a poco se verá la mano de Rafa, que tiene la experiencia, sabe lo que es ya dirigir, sabe lo que es estar en la selección y hay que tener calma", declaró Ochoa luego de recibir un homenaje en la Universidad Anáhuac.

En la portería, la posición que Ochoa defendió durante dos décadas, Márquez llamó en su primera convocatoria a Raúl Rangel, de 26 años, y a Alex Padilla y Óscar García, ambos de 23. El guardameta de Chivas, titular de México en el Mundial 2026, fue el más experimentado de los tres.

"Son buenos chicos, con mucho talento. Están haciendo las cosas muy bien", respondió Ochoa sobre los jóvenes cancerberos.

También mencionó a Luis Ángel Malagón, que volvió a la actividad con el América tras superar una ruptura del tendón de Aquiles que lo dejó fuera del Mundial.

El azulcrema no estuvo en la primera convocatoria de Márquez, pero ha vuelto a competir por un lugar en la selección.

Ochoa advirtió que los nuevos integrantes del Tri atravesarán momentos de irregularidad y pidió evitar evaluaciones precipitadas.

"Hay una camada de chicos que hay que dejarlos trabajar, hay que ser pacientes, que cojan ritmo, que se instalen un poquito en la selección", explicó.

El exguardameta insistió en que los partidos oficiales deberán pesar más en la evaluación del proyecto de Márquez, cuyo siguiente compromiso será ante Jamaica, en noviembre, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.