Memo Ochoa recibe emotivo homenaje en Los Ángeles tras seis Mundiales con México

El aplauso fue para Guillermo Ochoa. Visiblemente conmovido, el portero recibió un homenaje por su trayectoria con la selección mexicana durante el partido ante Chile en el Coliseo de Los Ángeles. En las tribunas, un enorme tifo con tres imágenes suyas y la leyenda “Thank you Memo” acompañó el reconocimiento a una carrera que incluyó seis Mundiales.

La ceremonia tuvo otro gesto especial: el encendido del pebetero del Coliseo para honrar al guardameta de 41 años, quien se retiró del Tri después de la Copa del Mundo 2026.

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Un tifo y un aplauso multitudinario para Memo Ochoa

Las imágenes del portero desplegadas en las gradas y el aplauso multitudinario pusieron la emoción en una noche dedicada a reconocer su recorrido con México. Ochoa observó el homenaje visiblemente conmovido, mientras el mensaje “Thank you Memo” expresó el agradecimiento desde las tribunas.

Su etapa con la selección mexicana terminó con 154 partidos disputados y presencia en seis Copas del Mundo, cifras que dieron dimensión al reconocimiento recibido en Los Ángeles.

This memo tribute 😢 pic.twitter.com/rpT9DySguJ — Wiso Vazquez 🇲🇽 (@WisoVazquez) October 7, 2026

Chile, rival en una noche de emociones para Ochoa

El homenaje ocurrió ante una selección que también forma parte de uno de los capítulos más difíciles de su trayectoria. Frente a Chile, Ochoa sufrió la peor goleada de su carrera con el Tri: el 7-0 en los cuartos de final de la Copa América Centenario de 2016.

Esta vez, con Alex Padilla como debutante en la portería mexicana, Chile ganó 2-0. Maximiliano Gutiérrez abrió el marcador al minuto 54, tras un pase de Gonzalo Tapia, y Vicente Pizarro amplió la ventaja al 65, luego de una asistencia de Darío Osorio.

México cerró así la fecha FIFA con dos empates y dos derrotas en el arranque de la era de Rafael Márquez. En medio de ese balance deportivo, el Coliseo dejó una escena distinta: Memo Ochoa conmovido ante el reconocimiento a sus años con la selección.