Messi y Cristiano Ronaldo encabezan la lista al Balón de Oro de todos los tiempos

La organización del Balón de Oro presentó a los candidatos al Balón de Oro de todos los tiempos (B.O.A.T. —Ballon d’Or of All Time—), una distinción especial creada en el marco del 70 aniversario del premio. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo encabezan una lista de diez leyendas, pero la votación no busca elegir la mejor trayectoria: los aficionados deberán escoger la mejor temporada individual entre todas las que terminaron con la conquista del trofeo.

Los candidatos son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Ronaldo Nazário, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan. Solamente se incluyeron futbolistas que ganaron el Balón de Oro por lo menos dos veces.

Cada edición ganada aparece como una opción independiente. Esto significa que se puede votar, por ejemplo, por el Messi de 2012, el Cristiano de 2008, el Ronaldo Nazário de 2002 o el Cruyff de 1974. Messi cuenta con ocho temporadas candidatas, Cristiano tiene cinco, Cruyff, Platini y Van Basten aparecen con tres, mientras que los otros cinco nominados tienen dos cada uno.

La votación se realiza en el sitio oficial del Balón de Oro y permanecerá abierta hasta el 27 de octubre a las 23:59, tiempo de París. Cada voto requiere una aportación de un euro y una misma persona puede participar varias veces, aunque deberá cubrir el importe correspondiente en cada ocasión.

El B.O.A.T. no cuenta con ganadores anteriores porque se trata de una distinción nueva. El antecedente más cercano es el Súper Balón de Oro, premio especial que France Football entregó una sola vez. Alfredo Di Stéfano lo conquistó en 1989 por encima de Johan Cruyff y Michel Platini como reconocimiento a su trayectoria.

Aquel galardón y el B.O.A.T. no son exactamente iguales. El Súper Balón de Oro evaluó el legado acumulado durante varias décadas, mientras que el nuevo reconocimiento busca elegir una temporada concreta entre todas las campañas de los jugadores que levantaron el premio al menos dos veces.

El resultado oficial se dará a conocer el 28 de octubre, dos días después de la ceremonia anual del Balón de Oro, programada para el 26 de octubre en el London Palladium. El B.O.A.T. será independiente del premio masculino de 2026 y abrirá un nuevo capítulo en el eterno debate sobre la mejor actuación individual en la historia del futbol.