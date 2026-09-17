Messi llega a 48 títulos y conquista la Campeones Cup con Inter Miami tras vencer a Cruz Azul
Lionel Messi sigue haciendo historia al llegar a 48 títulos colectivos en su carrera después de que el Inter Miami derrotara 2-0 a Cruz Azul y conquistara la Campeones Cup. El astro argentino volvió a levantar un trofeo y amplió su extraordinario palmarés, en una noche en la que también fue protagonista al abrir el marcador para el conjunto de Miami y llegar a 100 goles con el cuadro de la Florida.
Messi apareció al minuto 24 para poner el 1-0 con un espectacular cabezazo después de un preciso servicio de Luis Suárez. El argentino se anticipó a la defensa de Cruz Azul y logró ganar la posición, especialmente ante Willer Ditta, para conectar el balón y vencer al arquero celeste. La diferencia de estatura no fue impedimento para que el atacante de aproximadamente 1.70 metros se impusiera al defensor colombiano, de alrededor de 1.80.
Te puede interesar: Messi le anota de cabeza a Cruz Azul en el Campeones Cup y llega a 100 goles con Inter Miami
El gol volvió a confirmar la capacidad de Messi para aparecer en momentos importantes y, además, significó otro capítulo en su historia frente a Cruz Azul. El argentino ya le había marcado a La Máquina en 2023, durante su debut con Inter Miami en la Leagues Cup, cuando convirtió un tiro libre en el tiempo añadido para darle la victoria a su equipo.
Cruz Azul intentó reaccionar después del gol, pero Inter Miami consiguió mantener la ventaja y controlar los momentos importantes del encuentro. El conjunto estadounidense encontró el segundo tanto para sentenciar la final con un cabezazo de Casemiro y terminó celebrando el campeonato ante un conjunto mexicano que no pudo remontar la desventaja.
Con la Campeones Cup, Messi sumó así el título número 48 de su carrera, una colección que incluye trofeos conquistados con Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina. A sus 39 años, el argentino continúa agregando capítulos a una trayectoria marcada por títulos, récords y momentos históricos, ahora con un nuevo trofeo conseguido frente a un rival de la Liga MX.
Lionel Messi y sus 48 títulos
6 con Argentina
- Mundial Sub-20 (1): 2005
- Medalla Oro Juegos Olímpicos (1): Beijing 2008
- Copa América (2): 2021 y 2024
- Finalissima (1): 2022
- Mundial de Futbol (1): Qatar 2022
35 con Barcelona
- Champions League (4): 2005/06 - 2008/09 - 2010/11 - 2014/15
- LaLiga de España (10): 2004/05 - 2005/06 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2012/13 - 2014/15 - 2015/16 - 2017/18 - 2018/19
- Copa del Rey (7): 2008/09 - 2011/12 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2020/21
- Mundial de Clubes (3): 2009 - 2011 - 2015
- Supercopa de Europa (3): 2009/10 - 2011/12 - 2015/16
- Supercopa de España (8): 2005/06 - 2006/07 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2013/14 - 2016/17 - 2018/19
3 con PSG
- Ligue 1 (2): 2021/22 - 2022/23
- Supercopa de Francia (1): 2022/23
4 con Inter Miami
- Leagues Cup (1): 2023
- Supporters' Shield (1): 2024
- MLS Cup (1): 2025
- Campeones Cup (1): 2026