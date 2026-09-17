Messi le anota de cabeza a Cruz Azul en el Campeones Cup y llega a 100 goles con Inter Miami
Lionel Messi volvió a aparecer ante Cruz Azul. El argentino abrió el marcador al minuto 24 de la Campeones Cup, luego de aprovechar un preciso servicio de Luis Suárez para anticiparse a la defensa celeste y mandar el balón al fondo de las redes con un certero cabezazo.
La jugada dejó en evidencia la capacidad de Messi para encontrar espacios dentro del área. El capitán del Inter Miami le ganó la posición a Willer Ditta, quien intentó seguir su movimiento, pero no pudo evitar que el argentino llegara primero al balón y conectara el remate que puso en ventaja al conjunto de la MLS.
El gol se destacó por la diferencia de estatura entre ambos futbolistas. Messi mide alrededor de 1.70 metros, mientras que Ditta alcanza los 1.80 metros, una diferencia de aproximadamente 10 centímetros que no impidió al argentino imponerse en la disputa aérea y aprovechar el excelente envío de Suárez.
El tanto de Messi fue su número 100 en los 115 partidos que ha disputado con la playera rosa del Inter en todas las competiciones desde su aterrizaje en julio de 2023.
Messi y el gol ante Cruz Azul
Con esta anotación, Messi volvió a demostrar que Cruz Azul es uno de los equipos mexicanos a los que ya sabe cómo hacerles daño. El argentino ya le había marcado en su debut con Inter Miami durante la Leagues Cup 2023, cuando convirtió un tiro libre en el tiempo añadido para darle a su equipo una victoria por 2-1.
Así, apenas en el primer tiempo de la Campeones Cup 2026, Messi volvió a dejar su sello frente a La Máquina. Esta vez no fue con su tradicional zurda desde fuera del área, sino con un cabezazo tras una asistencia de Suárez, suficiente para poner al Inter Miami arriba en el marcador y recordar una vez más su capacidad para aparecer en momentos importantes.