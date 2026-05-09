México abrirá el Mundial 2026 con una fiesta histórica: música, tradición y futbol ante los ojos del planeta
El próximo 11 de junio de 2026, el Estadio Ciudad de México será el epicentro del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026: una ceremonia sin precedentes donde la música, el arte y la identidad cultural del país se convertirán en el umbral del torneo más grande en la historia del balompié.
Noventa minutos antes del partido inaugural —México contra Sudáfrica— el coloso capitalino se transformará en un espectáculo de sonido y color. Entre los artistas confirmados para encabezar la celebración figuran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, un cartel que combina la raíz popular con el alcance global de la música latina contemporánea.
La ceremonia pondrá a la cultura mexicana en el centro del escenario mundial. La FIFA confirmó que el espectáculo integrará danza, folclor y expresiones artísticas tradicionales, con participación de talentos indígenas y artistas populares en una representación diseñada para mostrar la esencia del país ante millones de espectadores alrededor del planeta.
El concepto creativo, desarrollado junto a Balich Wonder Studio, tiene como símbolo principal el papel picado: una reinterpretación del trofeo de la Copa del Mundo a través de una de las expresiones artesanales más emblemáticas de México. Será, además, la primera de tres ceremonias inaugurales que se realizarán en los países sede del torneo —México, Canadá y Estados Unidos—, cada una con su propia identidad cultural.
"La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos", declaró Gianni Infantino. "Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo".
La ceremonia de la Ciudad de México será solo el inicio. Toronto recibirá al mundo con una celebración de identidad canadiense encabezada por Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara y Jessie Reyez, entre otros, con el trofeo reinterpretado esta vez en arte de mosaico.
Los Ángeles cerrará el circuito inaugural en la capital mundial del entretenimiento: Katy Perry, Future, Anitta, LISA y Rema liderarán un cartel que refleja la diversidad cultural de Estados Unidos. Tres ceremonias, tres países, tres versiones distintas de lo mismo: la convicción de que el futbol, antes de jugarse, se celebra.
El partido inaugural también llevará un peso histórico para el futbol mexicano: el Estadio Ciudad de México se convertirá en el primero en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo, lo que reafirma el vínculo profundo del país con el torneo más importante del planeta.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición más ambiciosa de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede distribuidas entre México, Canadá y Estados Unidos. El certamen culminará el 19 de julio de 2026 en Nueva York-Nueva Jersey.