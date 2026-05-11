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México anula decisión de adelantar vacaciones escolares por Mundial 2026

La Secretaría de Educación Pública había anunciado que el ciclo escolar terminaría el 5 de junio, en lugar del 15 de julio, pero esto fue anulado.

Redacción SI México

La fiebre mundialista en México puso en duda el adelanto de las vacaciones escolares.
La fiebre mundialista en México puso en duda el adelanto de las vacaciones escolares. / Rodrigo Oropeza/Getty Images

Tras una ola de protestas, el gobierno mexicano anuló su decisión de adelantar por casi mes y medio las vacaciones escolares por el Mundial 2026 y las altas temperaturas en algunas regiones, informó una fuente gubernamental.

La semana pasada, la Secretaría de Educación Pública anunció sorpresivamente que las clases iban a concluir el 5 de junio y no el 15 de julio como estaba previsto, lo que suscitó rechazo de padres de familia, empresarios y oenegés. Este lunes, durante una reunión nacional de autoridades educativas, se revirtió la medida.

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Se mantiene el "mismo calendario vigente", informó a la AFP una fuente gubernamental cercana a ese encuentro en el que participaron representantes de los 32 estados del país. AFP

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