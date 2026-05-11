México anula decisión de adelantar vacaciones escolares por Mundial 2026

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SEP mete reversa y cancela adelanto de vacaciones por el Mundial.



Los alumnos saldrán de vacaciones el 15 de julio y regresan el 30 de agosto.



Así lo confirmó el secretario de Educación de Campeche al salir de la reunión extraordinaria que sostuvieron todos… pic.twitter.com/piEfQCKnbA