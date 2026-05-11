México anula decisión de adelantar vacaciones escolares por Mundial 2026
La Secretaría de Educación Pública había anunciado que el ciclo escolar terminaría el 5 de junio, en lugar del 15 de julio, pero esto fue anulado.
Tras una ola de protestas, el gobierno mexicano anuló su decisión de adelantar por casi mes y medio las vacaciones escolares por el Mundial 2026 y las altas temperaturas en algunas regiones, informó una fuente gubernamental.
La semana pasada, la Secretaría de Educación Pública anunció sorpresivamente que las clases iban a concluir el 5 de junio y no el 15 de julio como estaba previsto, lo que suscitó rechazo de padres de familia, empresarios y oenegés. Este lunes, durante una reunión nacional de autoridades educativas, se revirtió la medida.
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Se mantiene el "mismo calendario vigente", informó a la AFP una fuente gubernamental cercana a ese encuentro en el que participaron representantes de los 32 estados del país. AFP
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