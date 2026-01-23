México apuesta por una base de Chivas y sufre para imponerse a Panamá con autogol
Con una selección de Panamá que se encerró y no ofreció propuesta futbolística, la Selección Mexicana se impuso a duras penas 1-0 al cuadro canalero gracias a un autogol en tiempo de compensación por parte de Richard Peralta, en un duelo en el que Javier Aguirre apostó de inicio por cinco jugadores de las Chivas.
Con la encomienda de observar jugadores de la Liga MX para buscar sustitutos de elementos lesionados, es poco el provecho que Aguirre pudo haber sacado de este encuentro, ya que al cuadro mexicano le fue difícil abrir a un rival que pasó mucho tiempo defendiendo, sin que el juego fuera fluido.
A pesar de eso, Aguirre recurrió a ocho jugadores del Guadalajara, el cuadro que mejor momento vive en la Liga MX. Bryan González, Richard Ledezma, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado fueron los rojiblancos que empezaron el partido; a ellos se les unió Armando González en la segunda parte.
Ledezma fue, por mucho, el mejor jugador mexicano en la cancha, el que más intentó ofender. Además, Gutiérrez y Richard debutaron con la Selección Mexicana.
Lo más importante para el Tricolor fue abrir la posibilidad a elementos que habían tenido poca actividad en los últimos compromisos amistosos y algunos otros que tuvieron su primera oportunidad.
Por su parte, el seleccionado panameño, que también está clasificado a la Copa del Mundo, presentó un equipo con muchos futbolistas que no habían tenido actividad, lo que provocó ver a un cuadro que estaba más preocupado por no cometer errores atrás que por atacar; al final, ese error los mató y no pudieron aguantar, al grado de caer con un autogol.
Los movimientos de Javier Aguirre
México sufrió para abrir la dura defensa de Panamá, que cerró los espacios y con un disparo de larga distancia de Giovany Herbert, al minuto 9, estuvo cerca de abrir el marcador, pero el balón se fue apenas desviado de la portería defendida por Luis Ángel Malagón.
Fue hasta los 10 minutos finales, que la ofensiva tricolor, comandada por Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, los debutantes de Chivas, encontró espacios para atacar.
Gutiérrez fue el primero en intentarlo, con un tiro de media distancia, al 35, y luego Ledezma, con un centro desde la banda derecha que Germán Berterame estuvo cerca de mandar al fondo de la meta de John Gunn, con un cabezazo al 42.
En la segunda parte, México se mantuvo como el dueño del balón, pero volvió a carecer de profundidad.
Hasta el ingreso de Kevin Castañeda, otro que jugó su primer encuentro con el Tri, fue que México tuvo poder. Kevin falló las dos más claras, con remates al 62 y 74, detenidos por Gunn.
"Hormiga" González, al final del partido, contó con su oportunidad de abrir el marcador al 90, pero Gunn volvió a salvar su marcó, sin embargo en el agregado, un combinación entre González y Jesús Gallardo, le permitió al segundo poner un balón cruzado que provocó el autogol de Peralta para el 0-1 final.