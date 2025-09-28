México arranca participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025: de la Final del 77 al tercer lugar de 2011

¡El futuro ya está aquí! 👶⭐



Con solo 16 años, Gilberto Mora es uno de los más jóvenes en el Mundial Sub-20. 🇲🇽 Su talento imparable es el reflejo de que las nuevas generaciones vienen con todo.



¡Celebramos su llamado y el crecimiento de nuestras jóvenes figuras! 🔥… pic.twitter.com/2i71KdF9m3