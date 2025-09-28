México arranca participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025: de la Final del 77 al tercer lugar de 2011
El Mundial Sub-20 siempre ha sido un termómetro del futuro del Futbol Mexicano: ahí se forjan talentos y se mide la capacidad de competir con las potencias. Con el boleto en mano para Chile 2025, la Selección tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo y demostrar que México no solo sabe producir figuras, sino que también puede trascender en la élite juvenil del planeta.
El arranque histórico llega en 1977, el torneo inaugural en Túnez: México alcanza la final y cae ante la URSS en penales. Ese subcampeonato instaura el techo histórico de la categoría. En la era moderna, el otro gran hito ocurre en 2011: tercer lugar en Colombia, con victoria de 3-1 sobre Francia en Bogotá.
Te puede interesar: Mundial 2026: la fiesta entre muros y fronteras
Entre ambos picos, México suma varias campañas competitivas llegando a Cuartos de Final, en 1985, 1991, 1993, 1999 y 2007; además, registra unos Octavos de Final en 1997 y 2013.
También aparece un bache en los últimos años: la eliminación en fase de grupos en 2015 y 2019, además de que en 2023 no clasifica.
El balance histórico: 65 partidos, 22 triunfos, 18 empates y 25 derrotas (90 goles a favor y 72 en contra).
Un capítulo clave fuera de la cancha explica una ausencia: el caso “Cachirules” provoca la suspensión de México por dos años (1988-1990) y lo deja fuera de competencias FIFA, incluido el proceso Sub-20. El episodio marca la historia del futbol mexicano y reforma los controles de elegibilidad.
El presente vuelve a ilusionar
México asegura su boleto al Mundial Sub-20 de 2025 al meterse a semifinales del Campeonato de Concacaf 2024 en Guanajuato. Con ese pase, la Sub-20 retoma el ciclo mundialista tras la ausencia de 2023.
Juegos de México en el Mundial Sub-20
- Brasil vs. México | Domingo 28 de septiembre | 17:00
- España vs. México | Miércoles 1 de octubre | 14:00
- México vs. Marruecos | Sábado 4 de octubre | 14:00
Claves del historial
- Mejor resultado: Subcampeón (1977).
- Segundo podio: Tercer lugar (2011).
- Regularidad reciente: Cuartos de final en 2007 y 2017; grupos en 2015 y 2019.
- Regreso al Mundial: Clasificado a Chile 2025.