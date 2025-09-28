SI Mexico

México arranca participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025: de la Final del 77 al tercer lugar de 2011

México presume 17 participaciones en 24 ediciones del Mundial Sub-20 y dos podios: subcampeón en 1977 y tercer lugar en 2011. La Selección regresa al escenario mundial con pase asegurado a Chile 2025 tras clasificarse en el Premundial de Concacaf 2024.

Álvaro Piñeirua

Gilberto Mora será una de las joyas de México en el Mundial Sub 20.
Gilberto Mora será una de las joyas de México en el Mundial Sub 20. / Marcelo Endelli/Getty Images

El Mundial Sub-20 siempre ha sido un termómetro del futuro del Futbol Mexicano: ahí se forjan talentos y se mide la capacidad de competir con las potencias. Con el boleto en mano para Chile 2025, la Selección tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo y demostrar que México no solo sabe producir figuras, sino que también puede trascender en la élite juvenil del planeta.

El arranque histórico llega en 1977, el torneo inaugural en Túnez: México alcanza la final y cae ante la URSS en penales. Ese subcampeonato instaura el techo histórico de la categoría. En la era moderna, el otro gran hito ocurre en 2011: tercer lugar en Colombia, con victoria de 3-1 sobre Francia en Bogotá.

Entre ambos picos, México suma varias campañas competitivas llegando a Cuartos de Final, en 1985, 1991, 1993, 1999 y 2007; además, registra unos Octavos de Final en 1997 y 2013. 

También aparece un bache en los últimos años: la eliminación en fase de grupos en 2015 y 2019, además  de que en 2023 no clasifica. 

El balance histórico: 65 partidos, 22 triunfos, 18 empates y 25 derrotas (90 goles a favor y 72 en contra).

Un capítulo clave fuera de la cancha explica una ausencia: el caso “Cachirules” provoca la suspensión de México por dos años (1988-1990) y lo deja fuera de competencias FIFA, incluido el proceso Sub-20. El episodio marca la historia del futbol mexicano y reforma los controles de elegibilidad.

El presente vuelve a ilusionar

México asegura su boleto al Mundial Sub-20 de 2025 al meterse a semifinales del Campeonato de Concacaf 2024 en Guanajuato. Con ese pase, la Sub-20 retoma el ciclo mundialista tras la ausencia de 2023.

Juegos de México en el Mundial Sub-20

  • Brasil vs. México | Domingo 28 de septiembre | 17:00
  • España vs. México | Miércoles 1 de octubre | 14:00
  • México vs. Marruecos | Sábado 4 de octubre | 14:00

Claves del historial

  • Mejor resultado: Subcampeón (1977).
  • Segundo podio: Tercer lugar (2011).
  • Regularidad reciente: Cuartos de final en 2007 y 2017; grupos en 2015 y 2019.
  • Regreso al Mundial: Clasificado a Chile 2025.
